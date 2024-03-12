東涌迎東路意外頻生　區議員怒斥運署「乜都唔做」

今年2月20日，東涌迎東路發生1宗交通意外，兩輛雙層巴士迎頭相撞，導致8人受傷，亦影響交通狀況。離島區區議會大會今（12日）對討論迎東路交通安全，有議員指即使沒有交通意外發生，迎東路平日亦經常出現交通擠塞，可見該處的交通規劃存在不足，惟運輸署指迎東路迴旋處將會改建，將來也會連接新區道路，有議員對該署的回覆失望，斥部門「乜都唔做，等天跌落來」。

區議員葉培基表示，有關地點經常發生大大小小的交通意外，例如去年1月3日下午，迎東路迴旋處亦發生1宗交通意外，兩輛雙層巴士發生碰撞，導致附近一帶交通大擠塞，而即使沒有交通意外發生，迎東路平日亦經常出現交通擠塞，可見該處的交通規劃存在不足，詢問運輸署及巴士公司是否有具體及全面的改善方案，以解決該區長期存在的交通問題，例如改善道路設計及巴士路線安排。

執法部門指該道路發生的意外主要和駕駛態度有關；新大嶼山巴士公司代表指其中經過迎東的37M巴士的總站將調去東涌站，希望可減輕道路負荷，又指迎東路有違泊問題。

但葉培基指雖然執法部門的意外數字只有7宗，但見到個案絕對更多，而沒有人命傷亡的個案經常見到，撞人的意外一年都有2、3單，而各間巴士公司都認為道路狹窄，詢問運輸署是否某些地方能拓寬，而10至20條巴士路線經過該位置，使用率高，質疑運輸署是否認為道路符合標準便不做任何措施。

另一區議員黃文漢也指迎東路迴旋處的道路不達標，容量不大，且東涌交通規劃和承載力到現在都沒有好好完善，斥迎東邨旁未來增加十多萬人口，當局需要認真思考道路發展。

雖然運輸署代表指該道路的巴士路線有14條，其中37M會搬遷總站，亦會衡量巴士服務，而意外後已經提醒巴士公司注重安全，又指迎東路迴旋處將會改建，重申設計符合標準，將來連接新區道路，相信有改善。不過，區議員何紹基對運輸署的回覆失望，稱地點經常發生意外，居民、巴士愈來愈多，當局要想辦法即時理順，不然居民受苦，起碼要等3年才年解決。

葉培基也指擔心即便迴旋處取消，車流也不會少，一天不擴闊也無法解決問題，而巴士服務不論再提升，也有樽頸位，稱當局不能「乜都唔做，等天跌落來」。