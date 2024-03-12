加拿大經日本運大麻抵港　2洋漢被捕檢1800萬元貨

香港海關機場科人員本周日(10日)，先後揀選2名從加拿大溫加華、經日本東京抵港的外籍男子進行清關，他們分別持有2件寄艙行李和2件小型隨身行李。關員以X光影像掃描系統對行李進行分析，顯示該4件寄艙行李內收藏的物品形態相近及密度平均，與一般旅客攜帶的物品有顯著分別；同時該4件行李竟以同一款鎖頭鎖上，遂對行李作深入及仔細檢查。

關員在行李內檢獲155包、以真空包裝的87公斤懷疑大麻花，市值約1,800萬港元，隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕兩名外籍男子。首名被捕男子67歲，報稱退休人士，其行李內藏有73包、約41公斤懷疑大麻花；第2名被捕男子48歲，報稱廚師，其行李內起出82包、約46公斤懷疑大麻花。

調查顯示，二人結伴由加拿大出發，經日本抵達香港，為了免費機票旅行而協助運毒。二人已被控訴一項「販運危險藥物」罪名，案件於明日(13日)到西九龍裁判法院提堂。海關將繼續調查該批大麻來源及去向，並就案件主動與海外機關作情報交流，不排除稍後再有拘捕行動。

海關表示，今次2名毒販從加拿大出發，在旅遊熱門地點日本東京過境，並乘搭另一航班到港，企圖以較迂迴路線掩飾出發地，並預先把氣味濃烈大麻花作真空包裝及儲存，以逃避追查，這是海關近10年搗破的最大宗航空販運大麻案件。據了解，其中一名疑犯以前曾經到港，海關將查看二人的手機通訊紀錄，以便追查其販毒過程。