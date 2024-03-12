中大醫院去年下半年虧損1.7億元　虧蝕仍超預期

中大醫院持續見紅，早前雖獲准延遲償還政府貸款，但政府提交立法會的最新文件顯示，該院去年下半年虧損1.7億港元，比原本推算高21%。院方指，已採取成本控制措施，有信心按照獨立財務顧問早前預測，最快在2024/25財政年度實現收支平衡。

根據當局文件，中大醫院於2022/23財政年度（2022年7月1日至2023年6月30日）錄得約7.34億港元虧損。至於去年下半年的財政狀況，文件指，期內醫院收入為9.55億港元，比獨立財務顧問推算略高1%，惟營運成本比推算高3%，未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損則為1.7億港元，比財務顧問推算的1.41億港元高21%。院方解釋，主因是藥物和醫療用品價格通脹導致，令營運成本高出約3,400萬港元。

不過，中大醫院指其財務狀況在去年首季開始有顯著改善，主要原因是受惠於新冠疫情減退，業務重拾升軌，病床使用率由2022年的37.8%，到去年增至49%，而期末現金結餘約5.76億港元，與獨立財務顧問所推算約5.78億港元相若。

根據過往文件，獨立財務顧問就中大醫院財務狀況作出推算，若該院獲延長5年還款，最快將於2024/25財政年度實現未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前收支平衡。院方表示，已採取成本控制措施，有信心實現相關預測。

中大醫院於2015年獲政府貸款40.33億港元興建，原定於去年起作出共10次年度還款，但新冠疫情嚴重影響院方首年營運狀況，難以如期還款，因此獲批順延2年還款，至2025年再討論之後3年延期還款安排，並要求院方提供公共醫療服務以抵銷應繳利息。文件顯示，院方去年原有目標是提供相等於3,288個住院日數的公營服務，經核實後實際提供了折合為4,278個住院日數的服務，超額完成約30%。

另外，院方向公營醫療系統提供額外醫生人手，涉及逾40位專科醫生，已累積超過10,000小時的醫生時數，預計第三季前將服務範圍擴至九龍中和九龍東聯網。