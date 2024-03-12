議員指啟德單軌走線不足　倡伸延至彩虹及油塘

政府去年宣布重啟啟德智慧綠色集體運輸系統。土木工程拓展署最新文件披露建議走線由港鐵啟德站至郵輪碼頭，有議員認為有關安排不足夠，倡有「大連接」期望伸延至彩虹及油塘一帶，接駁其他鐵路運輸工具，以配合彩虹邨、茶果嶺重建項目及觀塘海濱，加快推動九龍東第二核心商業區的發展。

根據土拓署向九龍城區議會轄下交通運輸委員會提交的最新文件，披露啟德智慧綠色集體運輸系統擬議走線，系統全長約3.5公里，走線暫設5個站點，包括港鐵啟德站、啟德體育園、都會公園、前跑道區住宅帶及啟德郵輪碼頭，署方稱會在進行勘查研究時仔細考慮各車站的位置，以及車站接駁設施的安排。

議員鄧家彪認為安排有助啟德郵輪碼頭乘客居民出入，但他認為安排並未足夠，期望政府可安排「大連接」，令啟德捷運頭站和尾站均可以接駁港鐵線路，同時接駁東九龍過山線。

他解釋，隨着彩虹邨宣布重建，過往因樓宇建築阻礙列車軌道問題都有望解決，政府能提前規劃相關用地，使接駁東九龍過山綫難以安排的問題已經改變，同時，考慮到啟德體育城等大型項目相繼落成，有必要接駁觀塘、油塘一帶的鐵路運輸，創造雙向分流及疏導人流。加上保護海港條例即將修訂或可以使啟德郵輪碼頭連接到觀塘海濱，從而改善整個九龍東的交通運輸，提升客運量，提高兩個項目的成本效益，以基建運輸帶動整個啟德及九龍東核心商業區的發展。