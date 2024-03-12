離島區醫療設施不足　區議員指居民發生意外如「等死」

離島區醫療服務和資源不足惹起關注，有議員今（12日）在離島區區議會大會上表示，離島區面對沒有專科治療、母嬰健康院及普通科門診服務不足等問題，亦有議員斥外區居民經常來島佔用島內居民醫療資源，又指有居民發生意外後，如「冇飛機、冇船，等死」。醫院管理局回覆時表示，基於資源考慮無計劃增加24小時醫生駐診服務，遭議員斥「完全不能接受」。

近年隨着離島區人口急速增長，新生嬰兒的數目亦相應增加。離島區區議員劉舜婷指有居民反映區內母嬰健康院的服務嚴重不足，以東涌母嬰健康院為例，該健康院一星期只有三日提供服務。

她舉例稱，位於偏遠鄉郊的索罟灣，居民指現時該區的普通科門診診所只於星期一至星期五上午9時15分至下午5時15分提供服務，但當中只有星期一及星期五提供醫生診症服務，且由於索罟灣沒有私人診所，因此在星期一及星期五以外的日子，居民根本無法在區內求醫，因而感到非常徬徨。

不過，衞生署指3間位於離島區的母嬰健康院服務容量足以應付服務需求，會繼續密切監察3間離島區母嬰健康院的服務容量及需求，並會按需要適時調配更多人手。醫管局亦表示，基於有效運用普通科門診資源的考慮，加設深夜或通宵時段門診服務，並非符合成本效益的做法，亦會對醫護人手構成進一步壓力，又指醫管局現階段並無計劃開設有關服務或增加24小時醫生駐診服務。

劉舜婷斥索罟灣晚上完全沒有醫生診症，當局用效益衡量，完全不能接受。不過，醫管局代表醫生黃望斯指索罟灣的日診使用量只有19至29%，急診服務亦只有單位數字，但理解居民擔憂，稱如果數字有上升趨勢，會適時調節。另一區議員黃漢權指過去有居民被蜜蜂針刺後窒息，未能就醫，亦有先例指居民冒險自己找船出去市區就醫，而政府無法幫忙，斥居民「冇飛機、冇船，等死」。

多名區議員關注外區居民經常來島佔用當區居民醫療資源，醫管局代表指根據現有機制，沒有限制島內服務被島外市民使用，離島區居民也可外出就醫，而就島內優先的措施可再討論，又指目前使用率亦不如市區多，因此不會出現無法取藥等問題，如遇到緊急情況，醫生也有酌情權加位。