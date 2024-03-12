詐騙盜竊等急增　去年罪案逾9萬宗　科技罪案較升50%

香港變成罪案之都。執法部門指2023年罪案錄得90,276宗，較2022年上升7,048宗，升幅達28.9%。今年1月總體罪案較去年同期上升21.1%，主要由詐騙、盜竊及裸聊勒索等帶動，且由於2022年上半年仍然受疫情困擾，令傳統罪行錄得數字較低。

根據資料顯示，今年1月份詐騙案達3,238宗，較去年同期上升14.9%，約佔整體罪案42%，執法部門指政府推出多項措施打擊詐騙案，如防騙伺服器在去年11月下旬和金管局及銀行推出轉數快可疑識別代號警示，當市民進行轉帳，如資料庫識別可疑帳戶會發出預警，3個月發出接近40萬預警，牽涉轉帳金額接近6港億元，每小時接近27萬港元。2024年2月，防騙伺服器再增加功能，讓市民可就可疑來電和網站主動通報。

另一方面，通訊辦在去年試行登記人制度，所有經登記短訊均有#號，今年1月較去年同期，騙案的升幅較2022至2023年全年顯著下跌至14.9%。

在盜竊方面，今年1月錄得2,108宗，較去年同期上升32.4%，升幅較大，認為受疫情影響及仍未通關影響人流上升。執法部門指裸聊勒索案錄得161宗，上升1.5倍，其中學生仍然是最大受害群組，政府會加強宣傳教育，指留意到學生群組佔全體受害者不斷下降。

暴力罪行方面，今年1月錄得863宗，較去年同期上升約20%，除了和裸聊勒索有關外，亦和收債的刑事恐嚇上升有關，估計和經濟狀況有聯繫。

在防罪滅罪措施上，詐騙方面，執法部門指網上騙案仍是最常見方法，佔整體騙案近68%，騙案方式有網購，欺騙刷卡，釣魚騙案等，亦有新手法，如利用科技進行深偽片段，偽冒官員推薦投資、偽冒親人等，希望市民明白「眼見唔一定係真」，一定要核實。

執法部門除加強巡邏外，會在罪案黑點和高人流地方設置閉路電視，第一階段將在18區一共設置615枝閉路電視電視，其中15組會率先在旺角進行先導計劃，年中會安裝餘下600組，執法部門指鏡頭只會拍攝到公眾範圍，操作程序符合個人資料條例。

商業罪案和科技罪案方面，撲滅罪行委員會委員莊創業指科技罪案在2023年錄得34,112宗，較前年增加11,315宗，升幅50%，涉及金額54億港元，他指騙案飆升成為全球趨勢。

針對罪案黑點設立閉路電視，早前執法部門指不排除有人面識別技術，被問到現時安裝是否涉及人面識別，以及保存時限等，執法部門指現階段未有人面識別技術，但不排除將來會加入適用的技術，而查閱上會按手續進行不是隨便一位人員可查閱，片段一般保存30天。

2024年1月犯罪被捕人數內地遊客達137人，青年罪犯達168人，兩個類別升幅最多，執法部門指2024年1月內地訪港有1,180萬人次，而被捕人數只佔0.001%，相信內地遊客多，拘捕人數也相應多，而其他其他地區遊客有330萬人次，而被捕率0.003%，其他地區旅客被捕旅客為內地旅客的3倍。而青年罪犯大部分牽涉詐騙，包括傀儡戶口持有人，以及牽涉傷人和毆打。

至於大麻、K仔等搜獲的毒品數字上升，執法部門指主要因加強情報搜集和打擊，強調香港沒有毒品出產。而爆竊案案升幅顯著，他指主要個案集中在村屋和公共屋邨，可能因去年可能有社交限制，多人留在家，有相關因素。