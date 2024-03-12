公僕下月起可申婚假或恩恤假　每次最多3日

為實踐家庭友善政策，政府今日（12日）向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，指當局將在今年4月向政府僱員提供最多3日的婚假及恩恤假，亦已實施「母乳餵哺友善工作間」政策，讓產後員工於分娩後1年內可持續餵哺母乳，包括提供集乳空間和時間。

政府在去年的《施政報告》提出，向政府僱員提供婚假和恩恤假。據文件顯示，政府將於下月起向政府僱員提供婚假和恩恤假，僱員可因結婚或家屬身故，在公務不受影響的情況下放取每次最多3天的婚假或恩恤假。當局強調假期適用於所有在職政府僱員，不論聘用條款和服務年期，均有資格申請。部門主管會在考慮批核婚假或恩恤假對該僱員實際服務期及公共服務的影響後，在符合有關僱員聘用條款的規則或個別合約條款的情況下，處理申請。

為向返回工作崗位的授乳母親提供合適的支援， 並在工作間推廣共融母乳餵哺的文化，政府一直實施「母乳餵哺友善工作間」政策，讓產後員工於分娩後1年內可持續餵哺母乳。具體措施包括容許員工每個工作日有一至兩次集乳時段，提供有座椅及電插座(以連接母乳泵之用)的私隱空間，以及提供可妥善存放母乳的冷藏設施。

另外，政府早前亦規定在新落成的政府處所設有育嬰間設施和哺集乳室，方便產後員工在有私隱和適當的環境下集乳。截至2023年底，設於政府物業內的育嬰間共有約380間。