明年首季東涌增3萬人　區議員憂配套不足　唔知部門點盤算

根據政府所公布的資料，東涌正在進行新市鎮擴展計劃，目標為將東涌打造成為可容納超過30萬人口的大型新市鎮。但離島區議員關注隨着人口上升，東涌的相關配套能否完善，房屋署今（12日）區議會大會上指明年第一季，東涌預計人口將新增3萬人，有議員指對此感到「嚇一嚇」，亦不知道就配套措施，部門「心裏盤算緊咩」。

區議員劉展鵬指上述計劃將為東涌帶來大量新遷入的人口，預計第一批新增人口最快於2025年便會遷入，詢問當局可否提供公營房屋項目的列表及預期入伙時間表，以及有關部門將如何解決人口增長所帶來的需求。

房屋署回覆指東涌東8個新市鎮區將由2024至2025年度至2029至2030年度落成；而東涌西4個新市鎮區將由2027至2028年度至2028至2029年度落成。

土木工程拓展署代表指難以提供準確人口增長數字，因要因應每個年度賣地計劃等，但可預計新增18.4萬人口。規劃處也指會因應此數字作出相應規劃。房屋署代表補充，指東涌99、100區預計將於2025年第一季落成，將有1萬伙，預計人口新增3萬人。

區議員葉培基指各議員不清楚部門「心裏盤算緊咩」，舉例過去裕雅苑交通計劃無疾而終，認為目前見不到政府清楚的配套支援服務。本身為機構總監的區議員劉淑嫻指得知下1年有3萬人入住東涌，都「嚇一嚇」，認為非政府機構對應付該批人口增長毫無準備。

劉展鵬亦續追問指地皮流標後有沒有後續處理，土木拓展處表示今年賣地表中，106B區仍在之列，指即便流標，土地也規劃了住宅用途，稱流標現時沒有影響規劃，但人口入伙時間可能推遲，但也不影響整體人口規劃。

圖說

東涌正在進行新市鎮擴展計劃。