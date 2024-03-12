流浪羊路邊食草頻受傷　團體撐動物善終園藍圖

寵物走失事件時有發生，早前有市民在網上討論群組表示，欲找回走失的小羊，引發熱議。《東呼即應》探討有關議題，原來根據香港法例，只要領有牌照即可飼養綿羊或山羊，惟動物保護人士表示，羊隻對飲食及生活空間均有特別要求，呼籲切勿因一時衝動飼養；又認為要解決流浪羊的問題，東方傳媒機構倡議的「貓狗善終園藍圖」是很好的建議。

《東呼即應》翻查漁農自然護理署條例，在香港可以飼養綿羊或山羊，有關飼養羊隻的法例，歸入《公眾衞生（動物及禽鳥）（牛隻、綿羊及山羊的飼養）規例》第139章第3條中，所有飼養山羊或綿羊的市民均要領取牌照，但不適用於以下地區，包括離島區、葵青區、北區、西貢區、沙田區、大埔區、荃灣區、屯門區及元朗區；換句話說，以上地區均毋須領牌便可養羊。不過，養羊並不簡單，偶爾會有羊隻被遺棄的消息，急着要找人收留。《東呼即應》與一位專門救助被遺棄動物的動保界人士了解過，分享她多年來的救羊經歷。

謝婉儀（Ivy）是動物暫託中心阿棍屋的始創人，一直拯救流浪及被遺棄動物。除了收留貓、狗及兔等動物，約5年前還開始收留羊隻，現時該中心共有7隻羊。謝表示，收到的電話求助，大多都是在新界區發現羊的蹤影，牠們多是三五成群，而被發現的羊隻，主要是身體受傷，部分被車撞傷或被狗咬傷，部分更因為生病而被人棄置於垃圾桶。她提到，漁護署曾有憲報指，因有投訴而捉走了3隻羊，若主人不回來領養就會被拍賣。「我見牠們那麼可憐，嘗試與漁護署溝通，最後當領養狗隻去做，3隻羊植入晶片後，就領養出來。」市民遺棄動物的藉口有很多，而虐待動物的新聞也不時發生，謝認為，當局除了從宣傳教育方面入手，也可以檢討現行法例，加重罰則，以保障動物權益。

東方傳媒機構早於2020年獻上「貓狗善終園藍圖」，建議政府提供土地，生養死葬照顧流浪貓狗的一條龍處理，並將雄雌分開飼養，令毛孩停止繁殖。而隨着更多野生動物，不是受虐就是死於非命，東方認為可將藍圖擴大，惠及流浪牛、野豬等野生動物。擴大版的「動物善終園藍圖」，建議野豬、流浪牛一併收容，並發展為消閒景點，令人與動物得以和平共存。謝婉儀認為，東方提出的藍圖非常可行，將動物搬到合適的地方是很好的措舉，或令大眾對動物改觀。

其實早在2021年1月，立法會研究動物權益相關事宜小組委員會，曾將東方的藍圖納入議程。但港府竟然指，在公營動物收容設施長期飼養流浪動物，涉及大量公帑及土地資源，更存在道德風險而拒絕採納。連議員都看不過眼，批評港府「有眼不識寶」。港府口說重視動物權益，其實漠不關心，寧願花費百億元公帑，供養假難民，說一套做一套，如何跟納稅人交待？

《東呼即應》認為，「動物善終園藍圖」能一勞永逸解決問題，既不用殺生，又不用耗費大量公帑，政府只需找一個地方予動物居住，與人類分隔，實行和平共存，完全不難。現在就要看看港府，有沒有眼界胸襟和智慧，接納這份東方良策。