醫衞局年中修例引入非本地牙醫　紓緩牙科服務短缺

本港牙醫持續短缺，當局擬於年中前向立法會提交《牙醫註冊條例》修訂草案，將增設兩種註冊途徑引入非本地培訓牙醫，於指定機構工作滿5年後，可獲部分或完全免試正式註冊。當局亦會參考外地經驗，為牙科衞生員及牙科治療師設立法定註冊制度，並容許相關人員獨立進行部分低風險牙科程序。

根據「口腔健康及牙科護理工作小組中期報告」，截至去年11月，本港有2,875名註冊牙科醫生，相當於每1,000名人口大約0.37名牙醫，落後於世界上不少經濟體；而登記牙齒衞生員及在衞生署工作的牙科治療師則分別有586名和237名。小組認為，要提升牙科護理服務，必須有足夠專業人手配合，單靠牙醫人手不足以應付加強牙科服務需要。

因應小組建議，當局擬增設有限度註冊和特別註冊兩種途徑，由香港牙醫管理委員會審批，前者可供所有牙醫申請，後者則為專科牙醫而設。相關非本地牙醫須被揀選全職受僱於指明機構，如衞生署、醫管局、香港大學、菲臘牙科醫院等，向委員會申請獲批後便能直接在指明機構執業。若在指明機構服務合計最少5年，並獲每間受僱機構證明參照委員會的評核準則後表現令其滿意，有限度註冊非本地牙醫可獲部分免試，而特別註冊非本地牙醫則可獲部分或完全免試，通過所需參加的許可試部分便能正式註冊，在本港任何機構執業。

目前牙齒衞生員及牙科治療師進行任何牙科工作，必須由牙醫事前檢驗病人，並於牙醫在場的情況下進行，而牙科治療師更只可在衞生署下的學童牙科保健服務工作。當局表示，修例草案將參考外地經驗，為牙齒衞生員及牙科治療師設立法定註冊制度，並由牙醫管理委員會負責規管，以確立其專業地位，確保服務質素。當局期望委員會可在草案通過後3年內設立註冊制度，屆時牙科治療師將能選擇在衞生署以外機構工作。

另外，草案亦將以風險為本的原則，適度調整兩者的工作範圍，例如容許獨立進行檢查口腔、教育、清潔和擦亮牙齒（俗稱「拋光」）、施用氟化物等較低風險程序，但洗牙、補牙、拔牙等較高風險程序則仍須由牙醫事前檢驗及在場監督才可進行。