東方日報A1：公屋泊滿豪華座駕　房署下周始入邨查車價

公營房屋供應嚴重短缺，但同時有大批開名車，甚至擁有私人物業的富戶長年霸佔珍貴公屋資源，貧苦基層上樓遙遙無期。當局早前稱會將公屋租戶擁有的車輛價值納入其資產，消息指下周房屋署將派人入邨巡查。本報近日巡視粉嶺、屯門、大埔及火炭多條新落成公屋屋邨，發覺邨內月租停車場停泊了不少車價上百萬元的歐洲名車，包括保時捷、奧迪跑車、寶馬純電房車，以至Tesla Model X等，猶如名車大匯展；更有至少5輛車掛上中港車牌。由於新公屋屋邨車位供不應求，需抽籤分配，絕大部分泊位的車主均為公屋租戶。議員狠批房署過去多年一直扮盲，無做好資產審查，縱容富戶蠶食公屋資源。

2021年陸續入伙的粉嶺皇后山邨交通配套欠佳，不少公屋租戶均以車代步。該邨提供約300個月租車位，有車主透露今年有逾500車主入表抽籤，車位供不應求，除傷殘車位外，公屋租戶兼登記車主會獲第二優先次序，若租戶駕駛公司車輛會被編配到第三優先次序。因此，今年獲派月租車位的車主，絕大部分屬該邨租戶兼車主。

本報記者近日巡視該邨停車場，發現場內停泊了逾10輛歐洲名廠房車，包括一輛保時捷Macan，該車新車車價約63萬元，按行車證推算該車為二手車；同場月租泊位亦有一排停泊了多輛歐洲名廠車輛，包括Land Rover、平治及寶馬房車等，儼如一個名車展。

除歐洲名車外，記者亦發現場內有一輛掛上中港車牌的本田Type R跑車。該車新車車價約70萬元，而中港車牌最高索價可逾百萬元。按該車以YX英文字母開頭的香港車牌推算，該車很大機會去年才購入。計及該車新車車價，以及其中港車牌的價值，若該車車主為公屋租戶，即相關資產已相當於公屋4人家庭申請者資產上限57.3萬元的約4倍，不排除有人為避免超出資產限制，待成功獲編配公屋單位後才斥資買貴車。

至於2022年才入伙的屯門菁田邨，提供戶外及地庫共144個私家車泊位。記者發現戶外停泊位有兩輛掛有中港車牌的七人車，而地庫停車場就名車雲集，入口處有一輛綠色雙門奧迪跑車，一輛Tesla Model X停泊在充電車位。後者屬鷹翼門設計的豪華版7人車，翻查資料該車開售當日公布的車價逾108萬元。此外，同場亦泊有多輛Tesla Model S，新車車價超過80萬元。

毗連的和田邨同樣於2022年入伙，設105個泊位，居民指今年許多租戶未能抽中月租泊位，而記者巡查時亦發現不乏名車，除一輛掛中港車牌的七人車外，其中一輛奧迪雙門跑車的車牌為英文字母YK開頭，按運輸署資料屬去年頭才發出，車主極有機會搬進新屋後才購入該車輛。至於規模較細的大埔寶鄉邨，記者發現停泊在地面月租泊位的一輛箷新寶馬電動車，首次登記日期為去年3月，估計車輛為全新購入，車價約55萬元。

有租戶因未申報內地資產而被房署收回單位的火炭駿洋邨，記者也發現該邨多層停車場停泊了不少名車，包括一輛掛有中港車牌的七人車，亦有一輛車牌為英文字母ZB開首的平治房車，相信車主購車日期不足一年。

「富戶係我哋養出嚟，公屋資源係白白被浪費，先至會令窮人要等咁耐！」議員江玉歡坦言，房署過去一直未做好資產審查，公屋租戶駕名車予人不良觀感。惟她相信經過此輪行動後，租戶亦未必再高調駕駛名車，希望房委會洗心革面做好審查，惟亦應留意查車牌行動會否牽涉租戶私隱事宜，確保公屋資源得以善用。

房署發言人指，該署就屋邨管理的日常職務中包括巡查停車場。發言人又指，現行經修訂的「富戶政策」下，截至去年12月底，約有4,500個住戶因不同原因交回或被收回單位。就上述5個屋邨而言，停車場月租車位均由公屋的租戶或商戶承租，由於車輛車主資料涉及住戶私隱，該署未能提供進一步資料。

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