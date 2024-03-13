300科企搶人才！科技園職業博覽逾6000人出席創紀錄

香港科技園公司上周舉行年度盛事「Talent Power Up」創科職業博覽，吸引逾6,000人次參加，破歷年紀錄。活動以實體及網上形式進行，逾300間園區公司提供超過3,000個就業機會，招攬本地及海外人才。其中，有約150間來自微電子、生物科技、人工智能(AI)及機械人、綠色科技等策略性產業的園區公司，於展覽廳介紹企業概況和前景。

本屆展覽廳更需增設展位，讓公司與求職的本地大學生、畢業生、科技達人、創科從業員，以至海外及內地人才即場進行面談及就業配對；全日為超過3,000人次進行一對一面試，即逾半數到訪者獲面試機會。

是次活動以AI為題，科技園行政總裁黃克強坦言，AI已成為新趨勢，園區內不少的科技公司亦與AI相關，又指「人才為香港的重要資源」，亦為科技研發的基礎，匯聚全球人才能體現香港的競爭力；歡迎各地人才在港貢獻本地的創科生態。

透過優秀人才入境計劃來港的駱易，目前於科技園的香港量子人工智能實驗室擔任研究員工作，於日本攻讀研究生(即碩士)的他曾於日本及中國北京工作。他認為，香港的創科發展在政策或平台上，均較日本更有機會及效率，又指「科技園有政策支持、資源投入」，與產業界及高等院校的關聯性較強，發揮科創平台的效率遠高於他在日本所感受到。

職業博覽同時吸引不少大學生到場，以了解目前香港最新的創科市場就業情況。來自巴拿馬的香港大學計算機工程學系的三年級生Jose A. Espino Pitti表示，到場希望尋找實習機會，又指香港有許多研究和合作機會，希望藉着本科的專業知識及語言能力，加入初創企業累積經驗及發展未來事業。

同場並非只有就讀STEM（科學、技術、工程、數學）的學生或求職者，於香港城市大學修讀公共政策與政治的三年級學生曹同學指，從科技園在校園的推廣中得悉活動，到場後發現招聘職位相當多元化，「雖然自己非STEM學生，但仍有很多的初創表示歡迎加入」，又引述初創稱願意為其提供培訓，教導他們所需的知識，令其更有信心申請實習職位。

有參與活動的跨國企業計劃招聘約50至60人，德勤中國華南區人力資源總監梁詠心指，聘請目標主要為人工智能、數據保安等創科人才，坦言現時創科人才供應不足，「度度都搶緊人」，歡迎任何背景的求職者。

初創公司Profind創辦人袁穎忻說，科技人才固然重要，但初創同時渴求商業、市場管理等範疇的人才，又認為目前科技發展變化太快，會選擇懂得靈活變通、願意學習及善於溝通的年輕人。出席活動的人士大多有創科經驗，相信聘請到合適人才的機會率較高。

大會今年特設「StartUP Power Hub」區域，讓人才直接體驗初創企業對創科的抱負及充滿活力的文化，藉此機會可加入有共同理念的團隊工作。另外，有志創業的年輕人，更可向現場超過30位初創公司創辦人取經，了解他們成功創業的經歷、對創新業務的見解，及科技園公司各項孵化計劃與綜合支援服務。