黑漢爭女兩幫派互相廝殺5小時　釀屯元天腥風血雨夜

今日凌晨屯門、元朗及天水圍腥風血雨，5小時內先後發生3宗閘車斬人案。首宗案件發生在凌晨1時許，一名姓馮(19歲)男子駕駛一輛白色私家車駛至海榮路近輕鐵三聖站一間中學對開時，突然遭2輛刀手車閘停，一批持開山刀歹徒落車向其施襲，刀手得逞後登乘多輛接應私家車逃去。馮雙腳被斬傷浴血昏迷，由救護車送往屯門醫院治理。

第二宗事件於凌晨3時許發生，一名姓陳(28歲)男司機與其友人駕乘私家車至元朗康景街時，突然有4輛私家車駛至，車上跳出約20名手持刀棍惡煞狂扑，事主見狀開車逃離現場，並報案求助。執法人員經調查後，將案件列作「刑事毀壞」和「藏有攻擊性武器」處理，正追緝群煞。

第三宗傷人案發生在凌晨5時46分，一輛私家車被尾隨兩輛私家車追至天水圍朗天路時，撞及一輛的士後剷上安全島停下，尾隨私家車跳出多名持刀惡漢，司機見狀立即棄車逃走，刀手斬傷車內兩名男乘客後返回私家車絕塵而去。

人員經調查後相信，三宗案件有關連。消息指，不排除事緣於日前，屯門區新義安成員與元朗南邊圍和勝和黑幫成員，於一酒吧內疑因爭女問題發生爭執，其後雙方互相尋仇，導致連環閘車斬人案件發生。