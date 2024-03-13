鄰近邊境票站共9991人投票　政府續研電子投票可行性

為方便往返內地的港人投票，去年12月舉行的區議會換選舉在鄰近上水港鐵站附近兩所中學特設邊境投票站。當局指共有12976名選民預約投票，實際投票選民人數為9,991。另外，因行程理由要求改返原屬選區投票站投票的個案共630宗。

當局回覆議員林振昇提出的書面質詢，除交代上述數字外，又列出由早上8時30分至晚上12時(由於電子選民登記冊故障，投票時間由原定10時30分結束，延長1小時30分)，最多選民投票的時段為10時30分至11時30分，共有2,355選民投票，而傍晚7時30分至12時亦有130選民投票。

雖然有630個案獲選舉事務處酌情安排返回原屬投票站投票，亦有個別選民誤以為自己已登記在鄰近邊境投票站投票，但經核實後確認並無有關登記，因此籲請他們返回其原屬投票站投票。由於有關情況只屬個別個案，選舉事務處沒有備存相關個案數字。

針對外界要求採取電子投票，當局指政府近年一直積極研究將選舉不同環節電子化，但必須在提升效率及便利的同時確保投票過程自主、保密、安全有序及獲公眾信任，該處會繼續審慎研究電子投票的可行性。

至於在內地設投票站的可行性，當局指政府過去一直強調有關建議涉及不少法律、運作及與內地相關部門配合的問題，須小心考慮處理才可確保選舉公平公正及安全有序，而往後政府會繼積極研究採取適當安排以便利身在內地的選民進行投票。