議員斥房策扭曲市民置業選擇　促加快資助出售單位流轉

公營房屋嚴重短缺。議員洪雯今日(13日)在立法會提出口頭質詢，指部分既沒資格申請公屋，又無能力購買私樓的夾心階層人士，只能入住劏房；部分市民會刻意控制收入以申請公屋，批評政府的房屋政策嚴重扭曲市民置業的選擇，又會在土地、建屋資金和營運方面對政府構成沉重負擔，要求政府的長遠房屋策略中，研究整體房屋供應的最佳比例和設定上限。

房屋局局長何永賢回覆指政府已全方位地推動房屋同土地的供應，務求精簡程序，加強統籌協調跨部門工作，透過各項提速提效的措施加快造地建屋，預計未來5年，傳統公營房屋的建屋量是142,000個單位，額外加建的3萬個簡約公屋單位，整體公營房屋172,000個單位，較上個5年期的15,800個單位，增加9%，同時亦會加強打擊濫用，將公屋資源留給最有需要的人。

在資助出售單位方面，她明白相關組群的需求是殷切的，政府一直協助中低階層置業。而恒常化的綠置居的折扣率，較上一次居屋的折扣高10%，在一換一的安排之下，可以協助經濟能力有限的公屋租戶流動，房委會亦放寬資助單位的按揭安排，加快資助出售單位的流轉。

她指眼前的5年還是要聚焦於公屋短缺方面，公屋輪候冊較2017年的155,000個，今日已降至129,000，下跌17%，她說青年人的規劃應放眼置業階梯的更高點。至於非長者單身一人的計分制，不是鼓勵年輕人一畢業就去排公屋，計分制不會早排就有着數，可能是市民有所誤解，才會出現不願爭取晉升機會以申請公屋的情況。

展望未來第2個5年期，即2029至2030年度起5個年度，她指公營房屋供應將會顯著提升，將有較大空間調整公屋和資助出售單位的比例。由於興建公營房屋需要時間，當局會適時檢討比例。

議員李鎮強亦指好多年輕人為申請公屋寧願躺平，或現金出糧，詢問當局會否放寬收入限制，或倣效新加坡組屋的做法。何回覆指新加坡組屋的前提，是當地有強力的中央公積金計劃，認為不宜把人家的做法直接搬來香港，政府現時的目標是幫助有需要家庭置業。