地盤意外頻生　議員倡引入承建商扣分制

近日出現多宗工業意外，引起社會關注。有議員質詢政府會否考慮引入對承建商的扣分制，以及在評審由有關承建商就工務工程項目提交的標書時考慮其累積扣分，政府回覆指指工務部門需要每一個季度評核承建商表現，當中包括工地安全表現現行標書評審機制下，已經將承建商過往在公務工程的工地安全表現和工地意外率等納入為標書評分項目。

議員郭偉強今日(13日)在立法會上提出質詢，指為提高阻嚇力，政府可考慮暫停扣分超過指明上限的承建商的投標資格，而目前有個別承建商自行推行「工人記分制」，違反地盤安全規則的工友會被扣分，累積扣分達到上限有機會被要求停工，而據報建造業議會將於今年上半年統一有關記分標準並推行「安全表現計劃」，詢問當局會否強制所有承建商參與該計劃。

勞福局局長孫玉菡表示，承建商在公務工程表現的合約評核下，會直接影響日後獲批工務工程合約的機會，如果承建商的工地安全表現被評為「非常差劣」，報告更會評為不合格，一般而言若承建商在兩個連續季度不合格評核報告，發展局會按機制暫停承建商的投標資格，假如承建商多次收到不合格報告，也會考慮暫停其投標資格。他又指建造業議會正進一步加強業界和各持份者的安全意識，建立安全文化，而建造業議會仍然研究適用於工地前線人員和工人「前線人員安全表現記錄平台」，目的為提升前線人員的安全表現和安全意識。

議員陳恒鑌指政府工程不時出現超低價中標，擔心相關標書會連訂造安全措施的成本「都慳埋」。發展局局長甯漢豪強調投標從來不是價低者得，指有技術評分和價格評分，如發現標價不合理地低，也不會讓其中標，指出過去幾年所批出的公務工程合約有四成並非價低者得。

就紀錄平台，勞工界議員周小松認為在各大承建商中建立一個統一的安全紀錄平台，如對商品規定統一參數和標準，但工友並非商品，指每一個不安全行為背後都有其原因，又指有電工向他表示要在天花頂的牆角穿一條線，但因佩戴安全帽，難以做到，詢問如何確保記分有公平性，以及如有工友被不公平扣分，導致全行不錄用，質疑是否公平。孫玉菡則指平台主要是嘉獎做得好的工友，而工地無論甚麼情況，都不應該除下安全帽，認為在工地需要有行為保障自己。