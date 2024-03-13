議員憂屯門交通不勝負荷　 促明年降大欖隧道費

隨着產業發展和人口持續增加，屯門的交通流量漸告飽和。議員周浩鼎今(13日)在立法會提出口頭質詢，指現時的屯門龍富路、龍門路及皇珠路一帶的日常交通流量巨大，加上屯門西未來的發展需要，預計車流量將會大幅增加，對上述道路帶來更大的交通負荷，當局會否就龍富路，龍門路及皇珠路的交通承載力，進行趼究及評估。他又指11號幹線和屯門繞道要等10年，相當漫長，政府會否考慮明年接收大欖隧道後，把隧道收費大幅降低，以減輕屯門公路的車輛流量。

運輸及物流局局長林世雄回覆指出，為了應付新界西北發展，政府正在推展一組連接新界西北至大嶼山及市區的主要運輸基建項目，包括11號幹線元朗至北大嶼山段、青衣至大嶼山連接路、屯門繞道、元朗公路藍地至唐人新村段擴闊工程，同時政府正透過交椅洲人工島的相關研究，探討擬議的港島西至大嶼山東北連接路，和港島西至洪水橋鐵路，在上述多個項目陸續落成之後，預料運輸基建網絡將有足夠容量推動相關地區的發展，增加出行選擇，減輕大欖隧道同屯門公路等現有主要幹道的交通壓力，縮短行車時間。

發展局預計在內2025年，為龍鼓灘填海同重新規劃屯門西，提出初步的土地用途建議，到時或會提出較具體的交通改善措施，並會聽取市民意見。

對於大欖隧道專營權將在明年5月屆滿，隨後會由政府接收，運輸及物流局和運輸署已成立跨部門工作小組，進行接管隧道的籌備工作，並會檢視大欖隧道未來的收費水平，同時會考慮路網的運力及其他替代路線的影響。林世雄指大欖隧道在繁忙時間的已達到相當高的水平，使用率已逾8成，需小心釐定隧道的收費水平，以免誘發額外車流造成交通擠塞，影響大欖隧道及其連接的汀九橋交通。今年年中，當局會就大欖隧道的接收安排諮詢立法會。

林世雄重申，理解屯門的塞車情況，但徹底解決問題須待11號幹線落成，當局已進行中短期的改善措施，如理順屯門市中心近屯門花園和華都花園一帶的交通線，去年10月龍富路迴旋處由兩條行車線增至3條，車由屯門公路往皇珠路替代道路的擴闊工程將於2025之前會分階段完成。