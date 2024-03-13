綠色航空發展遲緩　僅一家本地航空公司採可持續燃料

政府致力發展綠色運輸，不過在綠色航空運輸的推動，則仍處於剛起步階段。航運界議員易志明今日(13日)在立法會就相關議題向政府提問，環境及生態局及香港機場管理局回覆指，現時香港其中一家本地航空公司於2022年3月及7月成功在香港國際機場採用了兩個批次的可持續航空燃料(SAF)。機管局已應政府要求於今年二月就SAF展開顧問研究， 有關研究預計於今年第三季完成。

國際航空運輸協會已在2010年的會議上通過一項決議，訂下全球航空運輸業於2050年實現淨零碳排放的目標，並認為可持續航空燃料(Sustainable Aviation Fuel, SAF)為達到目標的主要工具。視乎生產過程和技術，SAF與傳統化石航空燃料相比，有機會減少超過8成的生命週期碳排放量。

環境及生態局回覆指，香港國際機場現有的燃料基礎設施，已可供航空公司接收、儲存及採用預先混合的SAF。香港其中一家本地航空公司於2022年3月及7月成功在香港國際機場採用了兩個批次的SAF。然而，目前全球SAF的總供應量仍然偏低。

機管局正積極推行措施推動SAF在香港國際機場的應用，當中包括協調機場燃料基礎設施營運商取得國際航空碳抵消和減排計劃的可持續發展標準認證，以助航空公司進行相關的碳抵銷。有關工作已於去年年底完成，及後將每年進行周年續證工作。機管局亦與相關政府部門協作簡化運送及儲存SAF的審批程序，以便利航空公司在香港注入SAF。

其中，機場燃料基礎設施營運商近日已按照新修訂的《危險品條例》完成牌照更新。經修訂的《危險品條例》使本港危險品（包括SAF）的分類、標記及標籤等規管標準與國際接軌，也使製造、運送、貯存及使用危險品的發牌制度更加完善。機管局會繼續檢視並適時進一步優化SAF在香港國際機場燃料基礎設施的運送及儲存流程。

機管局已應政府要求於今年2月就SAF展開顧問研究，有關研究預計於今年第三季完成，政府會參考機管局的報告作出前瞻性的部署，以訂定推動SAF的發展方向，目標是透過帶動SAF在香港的應用，提高香港國際機場在國際間的競爭力，吸引更多航班往來香港和全球各地。