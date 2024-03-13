乙類保安持證人工作需保持體格　政府：不適宜放寬年齡上限

年滿71歲或以上人士只可申請甲類保安人員許可證，議員陳恒鑌引述業界反映人手短缺、人口老化，望政府放寬有關限制。保安局局長鄧炳強今日(13日)書面回覆質詢時表示，由於乙類許可證對體格、警覺性，以及科技知識的運用有一定要求，有需要訂立年齡上限，故現時不適宜放寬乙類持證人的年齡上限。

截至今年2月29日，全港有360,607人已領取許可證，當中獲准只執行甲類保安工作人數為 19,074人；而獲准同時執行甲類及乙類保安工作則為335,084人。而根據執法部門紀錄，獲准執行乙類保安工作的335,084人中，未來5年份別年滿70歲而只可從事甲類保安工作合共有逾4.7萬人。

鄧炳強表示，考慮到保安及護衞業的實際運作情況和需要，以及綜合業界不同持份者的意見後，管理委員會認為目前甲類持證人受限於單幢式私人住宅建築物工作的安排實屬合宜。此外，為確保乙類持證人具備足夠的體格和能力擔任工作，現時亦不適宜放寬乙類持證人的年齡上限。

他續指，因應香港的人口變化，以及市場對勞動力的需求，管理委員會於2015年經諮詢業界後把乙類保安人員許可證的年齡上限由65歲提高至70歲。管理委員會會繼續密切留意行業的發展，並繼續與業界持份者保持溝通。