打肉毒桿菌後客人疑中毒　詩凝美容女董事無牌行醫罪成囚4個月

位於佐敦上海街的「詩凝美容」早前被揭涉及3宗注射肉毒桿菌毒素後疑似中毒個案。執法部門事後拘捕詩凝美容1名董事及1名美容師，起訴2人無牌行醫及管有第一部毒藥等罪。案件今（13日）於九龍城裁判法院再提訊，涉案女董事承認3項無牌行醫罪，被署理主任裁判官高偉雄判監4個月。高官指本案性質嚴重，各事主接受療程時誤以為會有醫生監察，出現不良反應時亦無人知如何處理，法庭需向公眾發放清晰訊息，必須有專業人士陪同下進行醫學治療。

餘下沒有律師代表的涉案女美容師則表示將否認控罪，裁判官把其案件押後至4月16日再訊，待其聘請律師再確認答辯方向，准續以原有條件保釋。兩名女被告張敏（44歲，董事）及劉璐（38歲，美容師）。2人分別被控3項及2項無牌行醫罪，指他們於2022年11月7日及11月10日，在油麻地上海街28號恆邦商業中心詩凝美容未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，對錢姓及仇姓人士進行醫療治療（包括手術），導致2人受傷。

張敏亦被控於同年11月12日，在詩凝美容未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，對陳姓人士進行醫療治療（包括手術），導致陳受傷。張另被控一項管有第I部毒藥罪，但獲裁判官批准撤控。

案件編號：KCCC 3135/2023