與外地爭遊客　議員促棄「有麝自然香」心態　港府要主動出擊

各地政府在爭奪旅客資源的競爭中各出奇謀，有指香港在新競爭環境下面臨新的挑戰，或有後勁不足的窘境。有議員口頭質詢政府會否動員並統籌全港資源，並優化旅客體驗，亦有議員指香港要放棄「有麝自然香」的心態，主動出擊。文化體育及旅遊局副局長劉震指政府有舉辦多項活動，也在社交平台上宣傳，觸及人次超過20億。

議員陳振英今日(13日)在立法會上提出質詢，指以旅客為導向的地區競爭近來異常激烈，而內地各地方政府為促進旅遊業發展，全市甚至全省上下一致，全行業打通壁壘、破除阻礙，詢問香港政府是否可以聯動各行業，動員並統籌全港資源，並鼓勵和帶動全社會形成熱情迎客的氛圍。

劉震指去年訪港旅行達到3,400萬人次，而每個季度的訪港旅客數目亦持續增長，顯示旅遊業復甦勢頭強勁，今年首2個月訪港旅客人數約783萬人次，即每日平均有13萬人次訪港，較2023年第四季的約11.6萬，日均訪港人次增長12%。至於上月內地春節期間，整體來港旅客也達到2018年同期水平。

針對吸引旅客措施，劉指政府設立由文體旅局局長擔任主席的高層次旅遊業策略委員會，制定策略進一步推動旅遊業長遠發展以及加強不同持份者之間合作，推動盛事方面，政府成立跨部門城市統籌協調組，確保盛事得到充足支援，並主動爭取大型盛事在香港推行。

宣傳方面，劉指旅發局在2023年邀請超過2,000名內地、東南亞及歐洲等業界、媒體、影視紅聲、KOL和小紅書等等，親臨香港體驗香港旅遊，旅發局至今在各個社交媒體平台上已經累積超過1,100萬粉絲，觸及人次超過20億。

但議員蘇長榮指合理加快引入勞工，補充旅遊行業人手的不足，提升服務質量和效率是關鍵，但餐飲業的勞工引入計劃遲遲未見落地，據悉有關餐飲企業向政府部門早已提交申請，但「蹉嚟蹉去」有2、3個月，但現時仍未有回覆，詢問政府如何解決行業急需。劉震指申請主要視乎申請方有否提供足夠資料，一般而言只要提供足夠資料，批核時間亦不會太長。

議員陸瀚民也指新加坡重金禮聘，將表演者請去當地表演，而且是獨家買斷的模式，令其他競爭城市無法分一杯羹，澳門方面亦會資助訪港國際旅客，免費提供交通將旅客請過去，稱政府要放棄「有麝自然香」的心態。劉震則指每個地方都有不同方式吸引旅客，但未來會考慮所有不同能夠吸引旅客的方法。

近日香港粉嶺高爾夫球場進行高爾夫球盛事，議員田北辰質疑是否為取兩個洞起屋，放棄粉嶺高爾夫球場，亦會給予人政府無意發展高球產業的感覺。劉震則指當初將部分用地轉為住屋用途，有當時的考慮，時至今日各界的聲音，政府會作取合理考慮，強調政府一直以來支持球會舉辦不同國際盛事。

圖說

有議員指香港要放棄「有麝自然香」的心態。