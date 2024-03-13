銀行向150小巴經營者提信貸援助　有車主斷供被收回小巴

金管局證實銀行目前仍向150名小巴經營者提供信貸援助，有經營者因斷供而被收回小巴。

本港社會環境改變，公共紅色小巴的經營亦面臨困境，早前亦傳出部分紅Van車主無力供款而被銀行收回小巴。議員李鎮強今日(13日)在立法會會議，向運輸及物流局局提問有關議題。金融管理局回覆指，銀行仍向150名小巴經營者提供信貸援助，當中10名選擇還息不還本，而金管局亦確認有小巴經營者斷供而被銀行收回小巴，惟未有實際數字。

香港金融管理局發言人指，單就小巴行業而言，銀行目前仍向150名小巴經營者提供信貸援助，當中140名選擇部分還本安排，其餘10名則選擇還息不還本安排。據金管局從活躍於小巴貸款的銀行了解，相關銀行一直支持小巴業界。即使近期小巴業界面對客量下跌及經營成本上升，銀行在客戶繼續還款的情況下，不會要求他們提早還款。

不過，部分小巴經營者表示有意縮減或結束業務，少數小巴經營者選擇不再供款（或業界稱為「斷供」），因此銀行在保障自身權益的情況下，按貸款合約收回作爲扺押品的小巴。至於「斷供」的個案數目，金管局沒有收集分類數字等詳細數據。

另外，政府指一直十分關注紅色公共小巴營運狀況，並實施多項措施協助業界改善經營環境。在過去三年疫情期間，除「預先批核還息不還本」計劃，政府亦在防疫抗疫基金下為紅巴業界提供多項補貼，包括燃料補貼和非實報實銷補貼。雖然有關的臨時措施已隨着社會復常有序結束，「中小企融資擔保計劃」下「百分百擔保特惠貸款」的申請期已延長至本年3月底。該特惠貸款由政府百分百擔保，旨在紓解包括紅色小巴營辦商在內的合資格中小企業現金流問題。