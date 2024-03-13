墟市經濟效益存疑　議員促放寬牌照規定　引入更多不同餐飲

18區舉行日夜都繽紛，當中有不少是墟市活動，但效益存疑。有議員今(13日)在立法會口頭質詢政府如何評估由政府主導的墟市的經濟效益；又要求放寬過嚴的牌照規定，讓墟市提供更多不同類型的餐飲，從而強化墟市經濟。政府則聲稱會為申請人提供所需要的協助，便利墟市主辦者握相關資訊同申請程序，又指政府主導的市集，商戶普遍滿意經營狀況，然而基於商業考慮，沒有透露實際的盈利金額。

提出口頭質詢的議員何俊賢，指「香港夜繽紛」和「18區日夜都繽紛」下推出的墟市，多方面仍有可強化競爭力之處，特別是不少墟市的攤檔，售價熟食的門檻和款式都受到限制，詢問政府會否調整過嚴的牌照規定，並將本地特色及創意文化融入墟市，並檢視全港可發展墟市的空間，並由專責部門統籌相關事宜。他又關注「18區日夜都繽紛」下的墟市入場人數和收入，當局如何評估該等墟市的經濟效益。

議員陳永光指「香港夜繽紛」和「18區日夜都繽紛」的項目都是有時限性，難以持續帶動市場消費氣氛，建議設立恒常的墟市或夜市，以刺激消費和吸引旅客。議員鄧家彪認為墟市或市集必須做好區區有特色，方可活社區經濟，有見黃大仙的廟會文化，觀塘區將迎接全運會，但前者可能涉及文體旅局，後者涉及發展局，認為需選定一個部門做統籌，以確立一個長期夜市或墟市。

環境及生態局局長謝展寰回應指，政府向來積極為配合墟市活動，會為申請人提供所需要的協助，只要符合一些基本要求以保障食物安全和公眾衞生，如場地有否電力供應，食物儲存設備，洗滌設備等，食環署便會批出臨時食物製造廠的牌照，讓檔主可以由生煮熟，烹製和售價飲食。其實視乎場地設施，可售的食物種類多樣，如觀塘騰龍夜市就有攤檔出售疏乎里、蚵仔煎等。食環署更會提供一站式服務，協助申請人將申請資料資料轉介至相關部門同步處理。

臨時酒牌方面，警方會主動聯絡申請人，講解牌照的申請程序，和需要提交的文件，及就場地安全，以及人群管制等提供專業意見，務求保障公眾安全和秩序的同時，亦便利主辦單位進行不同的活動，現時已有墟市可提供酒精類飲品，如灣仔海濱藝遊坊，就有售賣手工啤酒。

有關「18區日夜都繽紛」，截至今年3月6日下，共舉辦8個包括市集元素的活動。謝展寰指人流暢旺，商戶反應正面，觀塘市集為期23日，錄得80萬人次；黃大仙市集為期3日，有11.4萬的人次；元朗市集為期3日，有12萬人次。市集商戶普遍滿意經營狀況，但基於商業考慮，沒有透露實際的盈利金額。截至今年3月3日，食環署共批出111個臨時食物製造廠牌，供墟市製作及售賣食品。謝展寰指墟市有多種形式，目前廟街，旺角女人街就是恒常的墟市活動，強調「日夜都繽紛」並不止墟市，目的是透過不同的方式搞活經濟。