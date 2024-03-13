樓市撤辣草案首讀　政府保留印花稅條文　因應市場情況調整

政府早前公布財政預算案當日宣布撤銷所有「辣招」，相關條例草案今（13日）在立法會進行首讀及二讀辯論中止待續，房屋局局長何永賢指政府一直密切留意住宅市場情況，經過審慎考慮整體情況後，政府認為在當前經濟和市場情況下，住宅物業需求管理措施已無必要，預期撤銷措施後將提升市場信心，並為物業市場帶來支持，但她指草案將會保留條例相關條文，令政府日後再有需要時可以因應市場情況及時調整相關印花稅稅率，恢復住宅物業需求管理措施。

修訂《印花稅條例》，以實施政府就2024至2025財政年度提出的財政預算案中某些建議，以新的稅率 ( 即與非住宅物業的稅率相同者 ) 取代現時須就處理住宅物業的某些文書繳付的從價印花稅的劃一稅率；將須就處理住宅物業的某些文書繳付的額外印花稅的稅率，及須就某些該等文書繳付的買家印花稅的稅率，調低至 0%；以及作出相關修訂。

何永賢指政府一直密切留意住宅市場情況，相比當年推出需求管理措施時，樓市處於炒風炙熱和供求失衡的情況，目前市場環境以及房屋供求平衡已經明顯改善。數據顯示，短期炒賣活動、外來需求、投資需求持續處於低水平，政府持續努力增加土地和房屋供應，預計未來3至4年的一手私人住宅供應量仍然維持高水平，2023年12月底最新數字約為10.9萬個單位，反映私人市場供應穩定。

她又指自從2023年施政報告宣布調整住宅物業需求管理措施後，樓市氣氛仍然審慎，市場信心未見增強，2024年2月送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約總數為2,375宗，較一個月前的3,477宗下跌30%，也低於2023年上半年平均4,370宗的水平，樓價方面，整體住宅物業價格在2023年下降7%，2024年1月的價格按月下降1.6%。因此經過審慎考慮整體情況後，政府認為在當前經濟和市場情況下，住宅物業需求管理措施已無必要，預期撤銷措施後將提升市場信心，並為物業市場帶來支持。

不過，何永賢強調條例草案將保留條例有關額外印花稅、買家印花稅、新住宅印花稅的框架和相關條文，令政府日後再有需要時可以因應市場情況及時調整相關印花稅稅率，恢復住宅物業需求管理措施。