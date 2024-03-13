業界指科技券申請繁複審批長　當局稱已提升處理申請效率

內地商家廣泛應用智能機械人、手機應用程式等科技提升服務下，港企相對大幅落後於形態。港府近年開展「科技券」計劃，資助本地企業使用科技服務。不過，仍有許多企業申請科技券時遇到困難。創新科技及工業局表示，最近兩年分別有逾1萬宗申請獲批，較2021年近3,800宗大增，又說申請成功率維持至少97%。

據金融服務界議員李惟宏了解，許多企業，尤其是中小型金融中介機構，在申請該計劃時面對手續繁複、審批時間長，以及獲批資助金額少等問題。創新科技及工業局局長孫東今日(13日)書面回覆議員質詢指，自2020年4月起增加資助金額等後，申請數字由2019/20年度的2,641宗，激增至2020/21年度的7,028宗，遠超創新科技署人手負荷，2021年6月起委託香港生產力促進局協助處理申請。

局方續指，「科技券」計劃在2022年及2023年分別有12,387宗及10,906宗申請獲批，與2020年及2021年分別的1,536宗及3,787宗獲批申請比較，處理申請的能力大幅提升。在2020年至2023年期間，計劃申請成功率一直維持在97%以上的水平。

針對銀行、保險及金融服務類別的申請，創科局提到過去3年共收到696宗申請，平均每宗在收齊所須資料後約25個工作天完成審批，成功率約98%，平均每宗的申請金額為23.6萬港元，而平均每宗獲批資助17.1萬港元，較申請金額少約27%。