林卓廷等被控參與港鐵元朗站暴動　稱親身到場可掌握第一身資料

前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動。林卓廷今(13日)於區院續接受控方盤問。控方指出林到元朗前曾致電警長詢問元朗的警力及部署，想確定警力不足，方便他聚眾生事；當日並非想緩和及解決事件，而是與他人會合，於元朗引起對抗及爭執；於站內叫人不要出閘，引起白衣人出現，令西鐵站成為另一個集結點，且與站內其他人有共識地集結在一起與白衣人對峙。林對於控方說法均不同意。

7名被告包括林卓廷(46歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。控方質疑林卓廷稱當時毋須親自到元朗仍可監察警方，林則稱不在現場會大打折扣，在現場可掌握第一身資料。法官陳廣池亦詢問是否有需要到兵荒馬亂的地方監察，林則解釋當時不知道有人會衝入站內。他又指當時全城關注中西區，且已有警方執法，他擔心「元朗出事可能冇人理」，而且警方一直未有驅散在元朗的白衣人，他覺得有問題，遂決定到元朗。

控方指林致電鄧姓警長時，確曾詢問過警方在元朗的部署，鄧稱如林進入元朗，警方須花時間救他，他仍到該處就是要警方疲於奔命，令事件火上加油。林否認有詢問警方部署，又指警方「如奔疲於奔命啲黑社會就唔會入到站內打人」。控方指林聲稱到現場是保護市民，但他手無寸鐵，現場亦無警員，他憑甚麼保護市民。林則稱他有通知警方及叫在場市民注意安全亦屬保護他們。控方又質疑林一到場後為何不叫市民出閘或返回車廂離開該站。林解釋「電光火石間」沒能力作出完備撤退方案。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022