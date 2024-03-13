成國際航空運輸協會會員　大灣區航空：將合推轉乘及聯營航班

大灣區航空今日(13日)宣布，已順利完成國際航空運輸協會(InternationalAirTransportAssociation,IATA)運行安全審核認證(IATAOperationalSafetyAudit,IOSA)此必須程序，並正式成為該會的航空公司會員。大灣區航空加入協會後，將可與其他航空公司會員在轉乘航班及聯營航班等不同領域展開雙邊合作。

對於獲得國際航空運輸協會的會員資格，大灣區航空有限公司主席黃楚標指，這是對大灣區航空一直堅守飛行安全承諾的肯定。扎根香港的大灣區航空是香港最年輕的航空公司，十分認同協會的宗旨，並會一同致力為航空運輸業創造安全、可靠及可持續的未來發展前景。

IOSA認證是國際認受的評核機制以風險管理為本，旨在評核航空公司的營運管理及相關控制系統，為業界提供一個全球認可的標準，方便相互充分使用各類審核報告。IOSA認證的一個重要部分是建立安全管理系統(SafetyManagementSystem,SMS)，協助航空公司查找及減除各種安全風險，以提升安全表現為最終目標。所有國際航空運輸協會會員均須獲得有效的IOSA認證，方可維持其會員資格；現時獲IOSA認證的營運者超過425個，其中約100個乃非協會會員。

大灣區航空在2022年7月啟航，機隊現有7架波音737-800客機，提供往返香港與曼谷、台北、首爾、東京、大阪、馬尼拉等各大城市的航班服務，新加坡航班則將於2024年4月26日投入服務。國際航空運輸協會於1945年成立，為全球領先的客運及貨運航空公司的商會組織，會員來自120多個國家約320家航空公司，佔全球航空運輸量83%。除支援航空運輸業不同範疇的業務之外，協會亦協助為重要航空議題制訂相關政策。