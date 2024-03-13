中大團隊發現咽峽炎鏈球菌可致胃癌　改變胃部微生態更易生腫瘤

中大發現咽峽炎鏈球菌可致胃癌，已用小白鼠確立致癌機制。胃癌屬香港第6大癌症但除幽門螺旋菌外其他胃部微生物是否致癌一直未有答案。中大醫學院表示，咽峽炎鏈球菌感染十分普遍，在超過一半中國人群體內能檢測到。中大團隊發現，咽峽炎鏈球菌會引發急性胃炎隨後會引致一系列胃部問題，並有機會導致胃部癌變。中大醫學院還表示，會通過研究此菌減低胃炎和胃癌的風險。

中大研究團隊發現，胃炎、胃癌前期病變（萎縮性胃炎和腸上皮化生）及胃癌患者的胃黏膜有5種口腔病原體大量存在，當中就包括咽峽炎鏈球菌。咽峽炎鏈球菌主要存在於口腔、鼻腔、胃腸道和陰道，可進入體內所有無菌部位，引起感染。且咽峽炎鏈球菌能適應高酸（pH3-5）環境，所以能在胃黏膜中存活及定植。研究團隊還發現，咽峽炎鏈球菌感染普遍，在5成至7成中國人群的胃黏膜內能夠檢測到，相比之下， 幽門螺旋菌感染率為4成。

研究團隊指，咽峽炎鏈球菌會誘發炎症並引致胃癌，小鼠實驗中發現，在感染咽峽炎鏈球菌後很快會出現急性胃炎，然後發展成慢性發炎、萎縮、黏液化生和非典型增生等。咽峽炎鏈球菌的表面蛋白TMPC與胃部的上皮細胞受體ANXA2產生直接相互作用，使咽峽炎鏈球菌可在胃中定植，並啟動MAPK信號通路促使癌變。

中文大學醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授、中大消化疾病研究所所長于君表示，通過分析了不同人類群組的數據，發現萎縮性胃炎、腸化生和胃癌患者有大量咽峽炎鏈球菌，確立了咽峽炎鏈球菌的致癌機制。下一步將研究此菌作為治療靶點，透過抑制此菌減低胃炎及胃癌風險。

研究第一作者和中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究生付凱莉表示，此研究證明了咽峽炎鏈球菌與胃癌間存在因果關係，感染咽峽炎鏈球菌會引致自發性胃炎，繼而導致病變，最後發展至癌症，且咽峽炎鏈球菌會改變胃部微生態，使腫瘤更容易生長。