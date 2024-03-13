政府指撤辣後樓市平穩交投量增　形容稅制檢討不能蝕章或太超前

政府早前發表新一份財政預算案，宣布全面「撤辣」後，財金官員指樓市轉為平穩，交投量亦增加，部分在辣招期間抑制了的購買力釋放了，再加上金管局修訂了宏觀審慎監管措施，減輕了供樓人士的負擔，置業人士貸款及入市都較方便。

該財金官員指出席一個午餐會時指出，由於多了單位轉手，供應量亦增加，對於新買樓的人士多了選擇。當年引入樓市辣招，是因為房地產市場供不應求，未來3至4年，一手樓單位供應達11萬個，在供應較穩定的情況下，政府有「底氣」決定樓市全面撤辣。

他又提到預算案中有關公共財政的部分時表示，政府以壓縮開支為主，增加收入為副，收窄財赤，期望2至3年後可恢復收支平衡。政府今年起連續3年每年節省經常開支1%，公務員編制控制在不高於2021年3月底的水平，但開源就有一定限制，因為經過幾年疫情，無論企業及個人好都受到影響，大幅加稅是不智。

至於預算案提出發債，財金官員強調，並非用於政府日常開支，由於息口有機會下調，長債的息口亦較高，發短債較為合適。

財赤高達1,016億港元，但政府認為現階段不宜開徵稅。財金官員指政府內部正不斷檢討稅收，但強調稅制檢討要考慮國際競爭力，形容不能「蝕章」，亦不能太超前，避免「趕客」，而考慮目前的社會狀況，不少企業和個人仍需時間恢復收支平衡，不希望加重社會負擔，形容新一份預算案在稅收方面的開源措施已相對「忍手」。

財金官員又重申，外圍地緣政治環境複雜，經常有人抹黑香港，不希望讓外面「唱衰香港」、「作鬼故」，引起市民不必要的擔憂。