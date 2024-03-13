紅花嶺郊野公園配套欠奉無路標套　環境局補鑊稱正逐步落成

屬第25個郊野公園的紅花嶺郊野公園在月初成立，惟有市民反映，公園欠缺路標及配套設施亦有部分路徑在邊境禁區內，令行山人士需原路折返。環境及生態局表示，郊野公園的遠足徑網絡、觀景點等康樂配套設施正逐步落成，正活化鉛礦遺址成開放式博物館，亦已修建連接路徑，防止遊人誤闖禁區。

旅遊界議員姚柏良引述市民發現，郊野公園仍未有任何相關路標指示和配套設施，又說一段遠足路徑處於邊境禁區範圍，行山人士容易誤闖，以及需原路折返至另一出口離開，詢問當局會如何處理問題。

環境及生態局書面回覆指，漁農自然護理署已逐步完善紅花嶺郊野公園的遠足徑網絡、郊遊地點、觀景點等康樂配套設施，目前已經開放紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，沿路已設置資訊板、路標和標距柱，並加設觀景點及傳意牌，計劃於今年內建造涼亭及裝設各類主題的傳意牌，並會陸續修建其他山徑和設施。

此外，漁護署正聯同其他部門將公園內的蓮麻坑鉛礦遺址活化為開放式博物館，展示當地工業採礦歷史和蝙蝠生態。現正圍封活化，預計於今年底完成工程後開放。對於處於公園範圍內具有歷史價值的瞭望站、戰壕和碉堡等軍事遺迹，署方已聘請專家搜集歷史資料，並會在山徑沿途合適地點設置傳意牌介紹附近的軍事遺迹。

針對公園內蓮麻坑路自橫瀝至蓮麻坑村村口的一段道路仍屬邊境禁區範圍，署方已於邊境禁區範圍以外的山坡修建連接路徑，並在部分地點建造梯級及踏腳石、加設欄杆、清除雜草及穩固斜坡邊緣，遊人毋須擔心誤墮禁區，也不需重新上山長途折返。

位於沙頭角的紅花嶺郊野公園佔地面積約為530公頃，地勢山巒起伏，北與深圳梧桐山相接，南臨八仙嶺郊野公園，已知有逾500種動植物，豐富多樣，當中不少屬具高保育價值的物種，例如紅杜鵑、土沉香、大草鶯及灰伏翼等；亦蘊藏麥景陶碉堡及蓮麻坑鉛礦場等人文歷史資源。