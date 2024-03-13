鹵莽換尿片致八旬院友截肢　女護理員傷人罪成判160小時社服令

大埔一間護老院女護理員，於2022年替1名88歲有認知障礙且行動不便的女院友換尿片時，疑用力過度以致其左邊大腿骨折，最終女院友須截肢。涉事護理員早前否認1項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。經審訊後區院暫委法官鄭念慈認為被告鹵莽至事主骨折，於上月改判被告1項傷人罪罪成，今（13日）判處被告160小時社會服務令。法官形容本案屬不幸事件，量刑不能忽略事主傷勢，但亦考慮被告與事主無冤無仇，只是鹵莽犯案亦接納其有悔意，故判處社服令。

被告劉桂芳(68歲，護理員)，被控於2022年3月22日，在大埔廣福道26號大埔大廈(養和護老中心有限公司)，意圖使蘇姓女事主身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。辯方求情指，相關報告顯示被告對事主的受傷感抱歉並顯示出她有悔意。法官指獨居的被告在本案後沒有工作，並靠綜援維生且重犯機會低。考慮到被告已還押了14天且有悔意，求情信亦顯示她一直盡心照顧長者，終決定判處社服令。

據控方案情，控方案情指，現年88歲的蘇姓女事主（下稱蘇），患有認知障礙症，需長期臥床沒有自理能力，由2019年起入住涉案護老院。案發前一天至當日，只有被告與另一護理員當值夜更，被告主要替院友更換尿片及餵食早餐等。當日上午，被告向同事指，蘇稱左腳痛，應帶其去看醫生。接班護理員為蘇沖涼時，發現其左邊大腿腫脹，少許骨頭凸出等，蘇隨即被送院接受治療。醫生診斷出蘇左大腿側面出現細小的撞擊傷口，其後發現有骨折。蘇及後傷口惡化，並於同年4月須進行左膝上截肢手術。

被告於案發後翌日被捕，警誡下她承認替蘇換片時，試圖分開蘇的雙腿時，過度用力令蘇頭部撞牆，她亦聽到蘇左大腿「噗」的一聲，像裂開的聲音。法醫根據被告描述，認為蘇骨折可能是被告過度用力造成。

案件編號：DCCC 501/2022