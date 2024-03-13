紅磡海濱休憩用地料年底完工　現階段無意發展蕪湖街臨時遊樂場

九龍城區包括何文田及紅磡，屬於較老舊的社區，被指社區配套不足、文康設施老化。有議員今日(13日)在立法會就相關議題向政府提問，發展局回覆指，當局現正就何文田興建聯用綜合大樓的規劃及設施進行研究，現階段無意於紅磡蕪湖街臨時遊樂場的用地進行發展，又指整項紅磡海濱休憩用地工程計劃將於今年底完成。

政府在2018至19年度《財政預算案》中宣布，於各區加快落實興建一些社區期待已久的新設施，而九龍城區的選定項目為興建何文田政府綜合大樓。發展局表示，民政事務總署及相關部門現正就綜合大樓的規劃和設施進行研究，以確保相關設施，及服務切合區內居民的需要。待完成前期準備工作後，民政事務總署會按既定程序統籌推展有關工程項目，包括適時諮詢立法會相關事務委員會，以及提交財務委員會審議撥款申請。

發展局又指，紅磡蕪湖街臨時遊樂場的用地，由康樂及文化事務署負責管理，提供一個戶外的籃球場供公眾免費使用。有關設施一直以來深受市民歡迎，康文署現階段並無計劃於用地進行發展。若日後計劃進行發展，政府定當考慮以「一地多用」模式發展，以重置現有的籃球場和提供更多社區設施。

此外，紅磡海濱休憩用地工程計劃的範圍，包括優化現有海濱花園，以及發展建灣街休憩用地。有關工程已於2021年7月撥款獲批後展開。其中紅磡海濱花園的優化工程分階段施工，前段的優化工程已完成並於去年上半年重新開放，現時正進行後段的優化工程。至於進行中的建灣街休憩用地工程，將提供動態康樂設施，包括籃球場、健身站和兒童遊樂場，以及靜態康樂設施，包括觀景台、園景區及座位區。根據建築署的估算，整項工程計劃將於今年底完成。