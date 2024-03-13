哈利波特主題Cafe未執行法庭命令　華納訴藐視法庭促將董事判囚

華納兄弟娛樂公司於2019年入稟高院，民事控告旺角一間以《哈利波特》為主題的樓上Cafe，指其店名、社交網頁域名、商業登記、菜式名稱和店內設計等等，均侵犯和影射其註冊商標。高院於去年中頒下判詞，裁定涉案Cafe侵犯原告版權及商標，下令禁止Cafe及其董事繼續使用任何與《哈利波特》有關的商標，並批准注銷Cafe商標及要賠償等。華納兄弟於昨日（12日）再入稟高院指該Cafe藐視法庭，沒有執行法庭命令，要求判處Cafe的董事入獄及要Cafe罰款。

原告Warner Bros. Entertainment Inc.，被告是D.K.A.J Limited經營的9 3/4Cafe及其董事程啟廉。據入稟狀指，原告去年8月中獲得高院頒令，就原告控告被告Cafe侵權的案件勝訴，法庭下令永久禁止被告繼續使用任何與《哈利波特》有關的商標及版權，或偽冒其商品服務，並批准華納申請注銷「9 3/4 Cafe」的商標，頒令被告須向華納披露餐廳營運收益及作出賠償。

不過，原告的律師團隊先後於去年9月中及12月中分別到涉案Cafe實地視察及瀏覽其社交媒體帳戶，發現對方並無遵守法庭判決，且繼續使用侵權物品及商標等。原告方曾致電被告，對方堅持繼續如此營運，原告表明將控告對方藐視法庭，但不獲對方回應。原告現要求法庭頒令被告方藐視法庭，要求法庭判處程啟廉入獄及要求判處被告公司罰款。

案件編號：HCIP 14/2024