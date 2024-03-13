房委會擬定華富邨重建計劃　2027年中前遷置2幢樓約900戶

華富邨將展開重建計劃，據悉房委會會首階段遷置華富（一）邨的華安樓和華樂樓，兩幢樓有895戶居民，他們可調遷到2026年入伙的華景街新公屋項目，預計整個遷置計劃於2027年7月前完成，居民可獲搬遷津貼。

房委會商業樓宇小組委員會及資助房屋小組委員會明早召開會議，消息人士透露，房委會將分3階段推重建和遷置住戶，首階段遷置合共895戶的華安樓和華樂樓住客，目標在2027年7月清空所有單位。他們可搬到原訂2026年入伙、有1200多個單位的薄扶林華景街的公屋項目，並可獲搬遷津貼，1人住戶可獲約1萬元，2至3人住戶可獲1.73萬元，4至5人住戶可獲2.46萬元，6人或以上住戶可獲3.19萬元。受影響住戶亦可選擇購買綠置居單位，並獲優先揀樓資格。

不過，華富邨內人口老化嚴重，據知兩座大廈共有180戶為全長者戶，搬遷上或會有困難，屆時會有駐邨社工情緒支援等，加上相對來說安置屋邨的距離與華富邨不遠，消息人士相信居民在適應上不難。

至於邨內的商戶，消息指，房委會會向他們發放特惠津貼，金額將為淨額月租的15倍。他們可參與投標租用其他街市檔位，並可獲3個月免租，或者收取一筆過12.5萬港元的替代津貼。消息續指，房委會在正式公布計劃後，租約屆滿的現有商戶將不會獲續約，只可按月繼續租用檔位，直至目標清空日期前2個月為止。

落成超過半個世紀的華富邨共有約4,800個單位，按照政府3年前公布的建議重建方案，該邨各幢大廈分3期拆卸及重建，預計要到2041年完成。重建後的華富邨將可提供1.22萬個單位，較現有約9,200個單位，增加約3,000個。當局早前已預留5幅土地興建安置屋邨，分別位於華景街、華富邨以北、華樂徑、雞籠灣南和雞籠灣北，預料可提供8,900個單位能安置2.4萬人。