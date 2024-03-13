港大發現可殺腫瘤細胞疫苗　「癌症殺手」有望批量生產

不少癌症至今仍是奪命絕症，根據當局數字，本港2021年有15,108人因癌症離世，佔全港整體死亡人數29.3%。香港大學醫學院今日(13日)宣布一項可堪稱「癌症殺手」的突破性醫學發現，研究團隊利用特定免疫細胞的分泌物質製造疫苗，可直接殺死腫瘤細胞之餘，亦可誘導免疫系統識別及消滅腫瘤細胞，動物測試顯示來自其他個體的相關物質亦具效果，反映將來可引用於人類，該疫苗亦可望批量生產。該嶄新癌症治療法已在著名科學期刊《細胞外囊泡雜誌》發表。

港大研究團隊發現，從γδ-T細胞中提取的外泌體具有雙重抗腫瘤活性，當中包含的細胞毒性分子和免疫刺激分子，可以直接殺死腫瘤細胞，同時刺激免疫系統，增強細胞的抗原提呈表達和分泌更多炎性分子，提高免疫系統識別和攻擊腫瘤細胞的能力；將腫瘤相關抗原載入γδ-T細胞外泌體中研發成腫瘤疫苗，能有效殺死腫瘤細胞之餘，亦通過誘導T細胞免疫反應，間接殺傷腫瘤細胞，更好控制腫瘤。

團隊在小鼠模型實驗中發現，利用同種異體γδ-T細胞外泌體的疫苗，與利用自體物質疫苗的預防和治療效果類似，意味往後來自健康捐贈者的γδ-T細胞外泌體，可用於治療其他腫瘤患者，大大促進療法的臨床轉化和應用。

目前癌症免疫治療往往需要個人化製備過程，利用患者自身免疫細胞進行治療。團隊表示，今次研究的治療方法可利用異體細胞物質，適合集中批量和標準化生產，提供更簡化和易於使用的方法，有望改善癌症治療。