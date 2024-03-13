亂過馬路罰二千元　過路伏位大盤點

有市民向《東呼即應》反映，當局積極檢控不依交通規則過馬路人士，甚至出動便衣人員執法。《東呼》呼籲市民過馬路要小心，另盤點多個容易誤墮法網的過馬路伏位，助市民嚴陣以待，荷包隨時省回2,000元罰款。另外，《東呼》又到沙田沙角街與逸泰街路口，實地視察市民對「對角過路試點」的意見。

查看近期執法人員的資料，幾乎每月都有針對行人亂過馬路的行動，例如去年7月葵青區行動，2日內就發出707張定額罰款通知書及38張傳票。根據數字，去年第3季，於全港逾百個人車繁忙地點，進行嚴厲執法行動，共有1,785名違反交通條例的行人被截獲。除了穿着制服的執法人員，現時甚至會派出便裝人員執法，隨時在市民亂過馬路時捉個正着。市民馮女士認為，2,000港元罰款的阻嚇性足夠；黃女士則指罰款太高，窮人無法負擔；鍾先生則稱，中環最多行人亂過馬路，但未有見到進行過相關執法行動；馬太表示，現時執法人員身穿便衣，市民難以察覺。

既然政府布下天羅地網，市民當然要嚴陣以待，《東呼即應》盤點4大違法過馬路情況。首先，在「綠色人像」過路處、行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，一律禁止。其次，在《道路使用者守則》內，攀越或穿過任何路邊圍欄、行人防護欄或道路中央分隔帶的護欄、行人防護欄，均屬犯法，市民切勿貪快「跨欄」過馬路。第三，「紅公仔」時過馬路，據執法人員表示，看到「紅色人像」照過馬路，仍然是有關方面捉得最多的違法情況。最後，「綠公仔」閃動時過馬路。橫過馬路途中「綠色人像」閃動，仍可繼續前行；但「綠色人像」閃動時，市民就不可開始橫過馬路。

此外，位於沙田沙角街與逸泰街交界路口的對角行人過路處，今年1月31日起正式試行，為全港首個對角行人過路處試點。《東呼即應》團隊早前進行現場實測，發現比起以往橫過兩條馬路，對角過馬路的確更便捷。不過，途人可能仍未習慣，所以在對角十字路口交錯位置，經常要迴避走相反方向的途人。另外，新路口仍有路壆，對輪椅使用者有嚴重影響。市民黃女士表示，以往也是斜行，但現在有打斜斑馬線，至少不會違法被捉，但推輪椅時會盡量使用打直的斑馬線。鍾先生指，路壆有阻礙，最好將路壆變斜，且畫線油漆未乾，便有巴士行走，很骯髒、不美觀。

容許對角通行的十字路口設計，被指畫上參考日本涉谷區十字路口過路線，但行人過路處類似交叉的畫線，就被網民大彈醜陋，而日本、英國等地的十字路口都美觀得多。新試行的十字路口，成效仍然是未知之數，而尖沙咀加拿分道與加連威老道交界的試點，今年中就會推行，市民不妨拭目以待。