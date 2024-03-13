遭通緝韓男被羈押等候遣返　疑藉法律程序留港獲法庭下令釋放

南韓男子因涉及串謀詐騙等罪，涉款超過10億韓圜（約593萬港元），而被南韓及國際刑警通緝。2018年他持護照以訪客身份留港，後因逾期居留被判監，出獄後作出免遺返聲請，在等候處理期間被入境處羈留。他兩度申請人身保護令，指入境處無理羈留他，要求即時獲釋。高院暫委法官萬可宜今頒下判詞，指入境處是合法羈留該韓男，但因他仍須在港等候其他法律程序，如仍將他羈押屬過長，批准韓男的人身保護令申請，下令處方將他即時釋放。

申請人Ko Kang Suk(42歲），答辯人是入境處處長。據判詞指申請人於2018年8月，持護照來港後逾期居留，2019年5月底企圖離港時被揭發，其後他被法庭裁定違反逗留條件，判監12日但准緩刑2年，罰款1,000元，並需在8日內離港。但申請人沒有離港，繼續留港逾一年後再被捕，期間干犯案件，他於2021年底被裁定串謀盜竊等罪罪成，判監23個月零3星期，在囚期間他獲發出遣返令及遞解令，刑滿後被行政羈留以等候遞解出境。

另外，南韓駐港總領事館此前亦通知入境處，指該申請人涉及串謀詐騙逾10億韓圜等案件，南韓法院及國際刑警亦分別發出了拘捕令及最高級別紅色通緝令，要求盡快遞解申請人。

申請人在羈留期間曾提出免遣返聲請，遭入境處拒絕，上訴至免遣返聲請呈請辦事處等亦被駁回。去年6月他申請司法覆核，要求推翻判決，並獲批司法覆核許可，案件交還酷刑聲請上訴委員會處理。進行該些法律程序期間，申請人一直被入境處羈押，申請人認為不合法，先後於去年9月及今年初申請人身保護令，要求即時獲釋。

法官判詞昨指，雖然認為申請人以不合作的態度，故意拖延其司法覆核的案件，且鑑於他正被韓國法院及國際刑警通緝，有潛逃及重犯的風險，入境處出於遣返令及遞解令來羈留申請人，且有採取各項必要步驟執行命令，屬合理合法的羈留。不過判詞指申請人現已被羈留302日，他亦表明如免遺返聲請被拒絕，會再申請司法覆核，估計需時6至8個月處理。法官認為若繼續將他羈留，將會超出合理羈留時間，最終批出人身保護令，指示申請人在處方滿意的條件下，毋須羈押等候處理免遺返聲請程序。

案件編號：HCAL 260/2024