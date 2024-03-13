多個燈光藝術裝置月底亮燈維港　teamLab首在海上設發光蛋

觀眾可在尖沙咀鐘樓前，欣賞池水光影交錯所呈現的梵高畫作《星夜》。

繼幻彩詠香江後，維港兩岸本月底起會設置多個大型戶外藝術裝置，例如添馬公園草地至對出海面將展示200多個巨型七彩「發光蛋」；尖沙咀商業大廈亦在幕牆展示動態光影創作，而在尖沙咀鐘樓前方，大眾亦能見到梵高畫作《星夜》啟發的LED藝術裝置，令藝術融入大城市，展現另一樣的維港景色。

康樂及文化事務署3月25日至6月2日期間，將在維多利亞港兩岸推出大型戶外藝術計劃「藝術＠維港2024」。其中該署與國際藝術團隊「teamLab」合作的「光漣」展覽，包括逾200個3米及5米發光巨蛋(ovoid)，從金鐘添馬公園草地一直延伸至維港海面，巨蛋仮

隨觀眾的互動而變色及發聲。現時亦會有數10棵投影樹群呼應發光蛋，為觀眾帶來沉浸式體驗。

另外，在尖沙咀中心和帝國中心則會在本月24日至5月5日期間，在大廈幕牆展示5組來自德國、法國、捷克及香港藝術家的動態影像創作，將尖東海旁成為街頭藝術畫布，以各種顏色、動態視覺效果和創新數碼藝術，於維港海旁創造獨一無二的沉浸式視覺享受。

市民在本月28日至5月31日晚上期間經過尖沙咀鐘樓，亦可欣賞受梵高畫作及維港啟發的巨型戶外LED藝術裝置《迴圈》，在維港美景之下，欣賞池水光影交錯所呈現梵高畫作，亦能邊看邊聽由本地音樂家聯合炮製的原創音樂，360度多感官享受藝術。

「藝術@維港2024」5個展覽之中，康文署斥資約5,000萬元舉辦當中兩項，其餘則由其他機構自行安排經費，個別獲文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助，又預計活動能吸引逾200萬人次參與。

各個展覽均免費開放，添馬公園草地「光漣」部分位置在每晚6時半至11時亮燈時段，設特別參觀安排，觀眾須預約入場，每節半小時。市民可於下周一(28日)中午12時起透過Klook預約首星期，即3月25日至3月31日的名額。系統會在每逢星期一中午12時起，開放預約未來一周的名額，每人每次只能預訂最多兩個名額。