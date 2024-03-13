馬鞍山綠茵英文幼稚園8月停辦　稱受出生率跌及移民潮打擊

繼屯門新一代英文幼稚園後，再有幼稚園宣布停辦！在馬鞍山有30年歷史的綠茵英文幼稚園（馬鞍山）／綠茵國際幼兒園今日（13日）向家長發通告，指連串挑戰下，包括出生率下降、移民潮等影響，宣布將於今年7月底結束營運。

幼稚園在家長通告上表示，近年面對出生率下降、營運成本不斷上漲、區內入學的適齡兒童減少，再加上移民潮影響，加劇學生人數下降。學校再無法承受經營壓力，「無奈」決定將要停辦。

校方續指，正與教育局合作，並將獲區內友校協助，安排學童轉到就近的幼稚園就讀。至於已繳來年留位費的新生家長，則要填妥退款通知書寄回學校，以安排退款。

教育局網站顯示，該校設幼兒班、幼稚園低班及高班，均有分上午班、下午班及全日班，半日學費每期5,100港元，共有12期，即總學費為61,200港元；全日班則每期7,200港元，共有12期，即總學費為86,400港元。

教育局表示，已收到有關幼稚園在8月1日起停辦的通知，會盡力為受影響的家長及學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料；又指現時沙田及大埔區內，有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額，供家長選擇。

局方另指，由去年9月至今年3月初，共有9所幼稚園在2023/24學年內或結束時停辦，當中包括1所與其他學校合併；同時有5所新幼稚園註冊，另有3所幼稚園正申請學校註冊。