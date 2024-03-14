前年2254罪案涉黑　近10載新高

本港近年不時發生斬人案，因此被譏為「國際大刀會」。根據執法部門數字，去年首季本港錄得2,249宗暴力罪案，按年升22%。當中傷人及嚴重毆打案達890宗，升幅達23%。而數據亦顯示，近年三合會罪案持續上升，2022年全年錄2,254宗與三合會相關的案件，創下近10年新高。而今年斬人案仍不斷，即使在農曆新年期間亦發生斬人案，本港的治安情況惹人憂慮。

剛過去的農曆新年大年初一（2月10日）清晨，執法部門接獲旺角通菜街鴻光大廈保安報案，指有5名男子於大廈地下位置懷疑打架，期間有一名男子持刀襲擊。事件中，一名17歲少年被人用門柄施襲，導致臉及肩膀受傷。另一名張姓男子則被人用刀斬傷頭及手部。事後張男及其餘3名男子分別逃去，而17歲少年則留在鴻光大廈。張男逃至砵蘭街132號後亦不支倒地，途人見狀報案求助。

同月3日，佐敦亦發生一宗斬人案。執法部門接報指，一名男子在佐敦長樂街一間食肆懷疑被3名男子以刀襲擊，他們其後登上一輛私家車逃去。被襲的23歲男傷者手及腳受傷，據悉其傷口深可見骨，半清醒被送往伊利沙伯醫院搶救。

至於2月1日在筲箕灣，亦有男子被人用刀襲擊，執法部門接報指，在筲箕灣道一間酒吧，兩名男子懷疑被5名惡漢持刀襲擊，不過原因不明，施襲者其後逃去。該兩名傷者分別24歲及28歲，身體多處受傷，清醒被送往東區醫院治理。