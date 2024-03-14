大坑西新邨十室九空　120伙獲酌情延遲交回單位

大坑西新邨臨近搬遷「死線」，記者昨日（13日）視察，邨內十室九空，大部分已收回的單位重門深鎖，有居民做「最後衝刺」執拾細軟；有收買佬好心協助獨居老人搬屋。負責管理大坑西新邨的平民屋宇有限公司表示，已收回約1,360個單位，另有220個單位亦已預約在限期前交回單位，其中約120個單位則酌情按個案延後其交回單位期限。

年屆85歲的謝婆婆默默坐在大坑西新邨的路邊，身旁有一大堆紅白藍膠袋和膠箱，盛着要搬走的重要物品，包括孫女的成績表、教科書、衣物和鞋子等。她已搬了兩趟，料再搬多一轉便完成。問及搬到哪裡，她指將到兒子家中居住，「邊個租俾我呀！白頭髮無人租俾我呀！」她本身獨居於該邨9樓的單位，幸好收買佬陳先生協助她搬屋，「但都搬得好辛苦呀。」

陳先生上上落落，用手推車協助謝婆婆搬屋。他稱，雖然不是該邨居民，但「識架嘛！我幫佢哋搬野咋，佢80幾歲老人家啦唔通佢自己搬咩！」遂將一箱箱謝婆婆的家當搬至地下。

梁女士帶着幾個紙袋下樓，搬屋至尾聲，她坦言對該邨非常不捨，「由細到大係呢度，好傷感」。她雖然選擇了回遷方案，但仍非常擔心，「其實個心都打定輸數，佢根本都無咩承諾，無承諾到5年後你聯絡邊個定點樣。」

平民屋宇回覆本報表示，已回收了全邨約1600個住宅單位中的85%；又稱有近20個拒遷的個案中，平民屋宇已成功取得法庭就部分個案的判決，並已經進入下一步收回單位之法律程序。

對於有部分住戶因其已獲編配的過渡性房屋或公屋未能在限期前準備好，例如需時訂購傢俬或進行簡單裝修，在不影響重建進度的情況下，平民屋宇會酌情按個案延後其交回單位期限，相信絕大部分住戶都能做到無縫過渡。