6款安撫奶嘴夾不符合安全標準　存窒息或纏頸風險

眾多家長在BB喊時會「餵奶嘴」，不過奶嘴花款眾多，又附奶嘴夾，分分鐘纏頸隱藏殺危機！消費者委員會測試市面上15款安撫奶嘴夾樣本，發現 40%（6 款）未能通過歐洲標準的安全要求，存在窒息或纏頸風險，相關測試結果已轉交海關跟進。消委會敦促生產商儘快改善其產品的設計，並嚴格控制生產流程；本港代理商為保障嬰幼兒，亦應確保進口產品的安全。

為防止止嬰幼兒掉落安撫奶嘴，引起衞生問題，或因找不到安撫物又再哭鬧，家長可能會精心加配安撫奶嘴夾，夾在衣物上。消委會測試15 款安撫奶嘴夾，當中10款附有衣物夾，另外 5 款則非用作固定在衣物上，發現「黃色小鴨」、「酷咕鴨」、「Snapkis」和「Hoppetta」衣物夾，以及「mushie」和「Snapkis」的裝飾部件能穿過2個模擬嬰幼兒口腔的測試模板，卻沒有提供通風氣孔，不符合現行歐洲標準標準，或會引致窒息風險。

「酷咕鴨」的安撫奶嘴固定夾雖可完全拆卸分開，惟拆出後能穿過全部3個尺寸的測試模板，未能通過安全測試，有遭嬰幼兒放入口中，引致口或喉嚨被阻塞的風險。

測試又指，5款安撫奶嘴夾過長，逾220毫米標準，最長的「Hoppetta」達286 毫米，或有纏頸風險；另一款「小獅王辛巴奶嘴鍊」在衣物夾循環開合320次時損壞，拉力測試時亦未能承受 90 牛頓拉力而破裂，未能通過耐用測試，而細小碎件也存有令嬰幼兒因誤吞而窒息的風險。消委會建議家長，切勿自行延長安撫奶嘴夾的連接帶，避免嬰幼兒有被纏頸的風險；亦要時刻留意嬰幼兒的使用情況，確保嬰幼兒安全。

「小獅王辛巴」的代理商表示，收到測試報告後已通知台灣製造商。製造商亦隨即把其產品交給第三方實驗室根據EN 12586：2007 + A1：2011進行測試，結果顯示其樣本通過拉力測試和衣物夾耐用程度測試。「酷咕鴨」及「Snapkis」入口商指相關產品已停產或停售。「黃色小鴨」分銷商則指會回收該型號產品，並停止在香港發售。