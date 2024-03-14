消委會指逾半貴價手機售後保用期僅1年　付費延長保用未必划算

消費者委員會於今年1月至2月期間，檢視了市面上6個手機品牌及11個耳機品牌的售後保用等資料，發現過半貴價的智能手機均只得1年售後保用，且保用期內的免費維修更只適用於非人為因素或意外所致的損壞，例如「爆mon」後維修破裂的手機屏幕所需費用高達5,770港元，佔建議零售價達36.1%。研究又發現延長保用計劃的收費，整體費用未必一定比保用期外逐次維修划算。

是次調查的9款智能手機售價由最低2,699港元至最高15,988港元，當中有超過一半售價逾7,500港元，惟全部保用期只有1年，只有非人為導致的損壞或故障才可獲免費維修，否則消費者需要支付維修費及／或更換零件費，部分品牌亦會收取額外附加費用，如檢查費或人工費等，一般介乎120港元至200港元。

近年廠商提供付費延長保用期，但消委會發現，2個品牌不提供延長保用，換言之在1年售後保用期過後，若手機出現故障，即使非因意外或人為所致，消費者亦只能自費檢查及維修，於另外4個品牌的延長保用計劃收費由539港元至1,899港元。

即使消費者付了錢延長保用期，亦不代表可以無條件免費維修任何損壞項目。有1個品牌需要收取300港元零件費，才可更換因正常損耗導致其容量低於原始規格80%的電池；維修後置鏡頭則需收取400至1,055港元；按維修費佔手機建議零售價計算（不包括參與延長保用計劃的費用），佔比最低為4.7%，最高則為22.2%。若將購買延長保用計劃的金額亦計算在內，有一手機型號維修後置鏡頭的總費用可以較保用期外自費維修高988港元。

真無線藍牙耳機方面，調查發現耳機的售後保用期差距甚大，有8個品牌提供一年保用期，另有3個品牌提供兩年或3年；提供較長售後保用期的品牌，產品價格亦較高。真無線藍牙耳機輕便小巧，惟可能較容易丟失。9個品牌表示有提供購買單邊耳機的選項，但亦有2個品牌表示必須同時更換左右兩邊，耳機方能成功連接。而有2個品牌則表明在1年保用期過後，將不再為其產品提供任何維修服務。