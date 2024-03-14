消委會3年接181宗配眼鏡投訴　涉驗眼不準確致配新鏡視力模糊

智能手機普及下，眾多港人需配眼鏡，但消委會指最近3年接獲181宗配眼鏡的投訴，有投訴人指視光師驗眼結果不準確，配戴新鏡後視力反變模糊；亦有指變色及防藍光等功能鏡片效果強差人意，令用家不適。消委會促請商戶確保服務及貨品的專業性，詳細清晰介紹產品資訊和實際效果，防止發生爭議。

有投訴人在眼鏡店配眼鏡時已告知自己有近視、遠視及散光，並攜同舊度數紀錄，但視光師「快手」檢查亦師拒絕參考舊紀錄。不過，投訴人試戴新眼鏡數星期後，一直感到視力模糊，發現該「快手」檢查沒驗到其有散光，與在另一家眼鏡店驗眼結果數據懸殊。店員解釋稱投訴人手持的A店資料是尚未完成分析的數據，並不能作準。投訴人在消委會介入後獲退款。

另一投訴人到眼鏡店訂製防藍光鏡片，但於取貨及試戴時發現鏡片有反光及鬼影問題，兩星期後問題仍然存在，於是向店舖反映。店員建議投訴人可補差價更換更高質素的防藍光眼鏡，或轉用普通鏡片，但拒絕退回差價，稱防藍光眼鏡回收後不可重用，退回差價等同「蝕做」。投訴人遂向消委會尋求協助。眼鏡店其後回覆指，當日店員處理事件的手法有改善空間，經調停後願意安排更換鏡片或退回476港元。投訴人最後選擇直接退款。

消委會亦提醒，消費者收到新眼鏡時宜立即試戴，如感到視力模糊或不適，應盡快向商戶提出以作調校，亦說鏡片的附加功能五花八門，配合不同的塗膜或濾鏡便能達至變色、防藍光或防花防霧等功效，需留意不同等級及價錢的物料或會影響眼鏡的功能表現，可以多向商戶查詢是否有實物或樣板可作參考。