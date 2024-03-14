東鐵綫3.16起週末及假日加密班次　每周增76班車

中港兩地交通愈趨頻繁，港鐵指一直密切留意各鐵路綫的營運情況，相應調整列車服務，以照顧乘客出行需要，因應東鐵綫的乘客量增加，公司將於本周六(16日)起，於週末及公眾假期的早上、黃昏至晚上時段，加強東鐵綫的恆常列車服務，每周合共增加76班車。

落馬洲至上水於週末及公眾假期上午8時至10時及下午7時至8時，平均班次由12分鐘減至10分鐘；上水至金鐘平均班次由4分鐘減至3.8分鐘。而上午10時至中午12時及下午5時至7時，上水至金鐘平均班次則由4分鐘減至大埔墟至金鐘3.5分鐘。至於下午8時至11時，落馬洲至上水平均班次由14.5減至10分鐘，羅湖至上水由7.2減至7分鐘，上水至金鐘由5.5減至4.2分鐘。

港鐵指，屆時往來金鐘至大埔墟站及落馬洲站的列車班次將更頻密，以更切合整體東鐵綫乘客的出行模式，亦可便利跨境的南北行旅客。公司會繼續密切監察各鐵路綫的營運情況、市民出行模式及乘客量，並與相關政府部門緊密聯繫，因應實際需要和營運情況，適時調整列車服務。