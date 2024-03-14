打擊網上騙案拘122人 涉款逾9千萬元

黃大仙區執法人員於本年2月18至3月13日，展開反科技罪案及騙案代號「破標」行動，在全港多區共拘捕122人（19至80歲）包括80男42女，涉80宗騙案，當中包括網購騙案，網上投資騙案，網上求職騙案，低息貸款騙案及網戀騙案等，涉款達9,146萬港元。

據悉，122名被捕人士中，其中5人為電話號碼登記人，其餘117人為傀儡戶口持有人。約1/3被捕人士報稱無業，其餘人士分別報稱為外傭、司機、侍應、主婦等。

受害人方面，共有256人(18至89歲)，包括116男140女，單一損失金額由1,160至1,122萬元不等，當中3成為網購騙案。當中一宗網購騙案涉及20名受害人，受害人在不同的網購平台見到貼文，聲稱以低價出售模型。受害人在指示下，將逾130萬元存入由主腦操控的銀行戶口，騙徒隨即將騙款轉走以償私人債務。受害人因遲遲未收到貨品而得悉受騙。執法人員其後以涉嫌「以非法手段取得財產」及「洗黑錢」罪。

另一宗網購騙案涉及35名受害人，受害人在不同社平台發現像真度高的模仿旅行社專頁，指有平價酒店套票出售。受害人在指示下，分別向兩個傀儡戶口存入約7萬港元，人員其後拘捕兩名戶口持有人。調查顯示，不法分子會向不同人士甚至外傭，招攬儡傀戶口持有人。執法人員指過資金流向分析，發現戶口於短時間內有大量資金進出，會循「洗黑錢」方向繼續調查案件。

調查發現，騙徒會向個別受害人訛稱提供法律意見協助追回騙款，然後以各種不同的藉口，誘騙受害人繼續轉帳。

此外，當中最大一損失案件為投資騙案，涉及8名受害人。在2023年3至4月期間，騙徒透過社交平台接觸受害人，聲稱可投資內地股票而賺取高回報，受害人分別向23個傀儡戶口轉帳1,220萬港元。