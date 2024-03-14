市民消費復勇　去年第3季新增信用卡宗數增長2.9%

零售及旅遊活動增長，環聯今日（14日）發布最新《信貸行業分析報告》，數據顯示，去年第3季新增信用卡宗數較2022年同比增長2.9%，而於傳統節日購物旺季的第四季期間，信用卡應繳款項結欠更是是較去年同比增長12.5%。環聯稱，當中非必要開支和零售開支很可能佔信用卡結欠的主要部分，然而與旅遊相關的大量消費活動亦不容忽視。環聯諮詢顧問表示，正密切留意今年首季度是否會進一步增長。

環聯表示，去年第4季度是香港自疫情以來首個不受任何防疫措施限制，以及全面通關後的旺季，在聖誕期間更是有超百萬人選擇出境旅遊。得益於金融機構在此期間為消費者提供的一系列刺激消費計劃，很多消費者都有參與相關消費活動。本港市民消費意願的强勁，可見於去年「雙十一」，去年11月11日當天，銷售額較2022年同比增長約266%，數據顯示消費者重拾消費熱情。

調查報告顯示，在2023年第4季度，38%受訪者表示家庭收入有所增長，且家庭收入上升的趨勢貫穿各個收入水平的受訪者。顯示本港市民財務狀況出現普遍改善。增强了消費信心及消費能力。更多的銷售數據也顯示，截至去年11月底，零售業總銷售貨品價值按年增長17.1%，12月更是單獨錄得7.8%的同比增長。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，分析顯示，消費者在去年第四季較去年同期更願意消費。在疫情出入境限制撤銷、市場完全重新開放後，新增信用卡宗數因以往被壓抑的需求得以釋放而呈指數級增長。因應各項開支和消費活動的增加，應繳款項結欠亦相應提升。環聯正密切留意消費者信貸信心的復甦會否延續至2024年首季，特別是在農曆新年期間會否進一步刺激增長。