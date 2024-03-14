廉署起訴前建行(亞洲)職員及中介人　涉嫌貪污助客加快開戶

廉政公署昨(13日)落案起訴一名中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(建行(亞洲))前銷售主任及一名中介人，控告他們涉嫌索取及收受賄款共13,000港元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。2人已獲廉署准予保釋，明日(15日)在東區裁判法院答辯。

羅子軒，30歲，建行(亞洲)前銷售主任，被控4項罪名，即一項代理人索取利益、兩項代理人接受利益，及一項串謀代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。胡艺，39歲，港辰國際商務咨詢(深圳)有限公司(港辰)唯一董事，同被控上述串謀代理人接受利益罪名。

案發時羅子軒是建行(亞洲)中環分行的銷售主任，負責處理個人戶口開立及客戶查詢。港辰是一間中介公司，為客戶提供商業秘書及安排銀行開戶等服務。羅子軒涉嫌於去年4月底至5月中為建行(亞洲)客戶處理開立個人戶口事宜時，向一名客戶索取賄款5,000港元，及從另外2名客戶收取賄款共5,000港元，以協助3人加快在該銀行的開戶流程。

羅子軒及胡艺又涉嫌於上述期間，串謀使羅子軒從胡艺接受賄款，以加快由胡艺轉介的客戶在建行(亞洲)的開戶流程。胡艺涉嫌向羅子軒轉介3名客戶，涉及賄款共3,000港元。廉署一直積極向銀行推廣防貪服務及加強從業員對防貪法例的認識，早前更推出全新《銀行防貪指南》，協助銀行管理主要營運範疇。