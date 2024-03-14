華富邨重建華安樓華樂樓共911單位　安排華景街新公屋接收

華富邨重建計劃多時，房委會商業樓宇小組委員會和資助房屋小組委員今日（14日）開會討論。資助房屋小組委員會主席黃碧如會後見記者時表示，已通過第一期華安樓及華樂樓的清拆遷置安排，共涉及911個單位，計劃會在清空前3年通知住戶，並已安排在華景街新公屋項目作為接收屋邨，共有1,208個單位，相信足夠接收所有住戶。

黃又稱，在受影響住戶遷置安排方面，房署均會發放遷置特惠金，以稍稍幫助分擔搬屋費用，若住戶不搬至接收屋邨，也可選擇收取一筆過特惠金，一人家庭有近8萬港元，而二人家庭則有約9萬多港元。黃補充指，房委會已在2024/25年預留2490萬港元撥款，作為住戶的特惠金支出。而為協助長者搬遷，屆時房署均會進行家訪，查詢他們的搬遷需要。

黃又指，第一期亦有數戶受影響商戶，包括警察社區辦事處、議員辦事處等，此類商舖均可得到一筆特惠金，若商戶租約在搬遷前完結，則會每月發出暫租證。她又稱即使華安樓及華樂樓拆後，華富邨仍有約130至140多間不同類型服務的商店，華景街項目等屋邨的住戶也可以使用；但她強調所有房署旗下的商店均是公開競投，故難以「安置商舖」。

對於重建時間長，黃解釋指華富邨屬港島較大及老舊屋邨，重建時要考慮好多，包括附近有無接收屋邨等，故龐大屋邨要分期進行重建，「一步步來，時間長啲我諗係絕對可以理解。」