華富邨分三期重建　5邨增至逾2.1萬單位　料最快2040年落成

華富邨建成接近一個甲子，屋邨老化急需重建。房委會商業樓宇小組委員會和資助房屋小組委員今日(14日)開會討論相關事項。房屋署消息表示，重建計劃分為3期，當中第一期更分為1A及1B兩階段；整個重建計劃總共有5個接收屋邨，重建完成後可建成21,120個單位，單位淨增長率達130%，預計第三期的華富邨原址重建落成時間約在2040年至2041年。

5個接收屋邨分別包括華景街、華樂徑、華富北、雞龍灣南及雞龍灣北。房署消息指，由於華富北的接收用地有土地石層技術方面的困難，工程施工有所改動及調整緩解，故與華景街1A期項目分為兩階段，華富北項目為1B期。

而首批被清拆的住戶為華安樓及華樂樓，受影響住戶約900個，當中180戶為長者戶，3人家庭佔最多，有29%。此兩座住戶的清拆通知期為40個月，直至2027年7月要全數清空，並由2026年起開始入伙到華景街項目。而華景街項目共有1,208個單位，根據房署消息，由於華安樓及華樂樓戶數組合未來或會再作調整，故在華景街項目有預額外單位數目「走盞」，若有餘下單位則會讓華建樓、華泰樓或華昌樓的住戶遷入。

至於交通方面，消息指南港島西綫預計要等到今年才公布方案，料約2034至2038年間落成，希望可與華富邨重建時間表配合；而其他巴士小巴等交通工具，則會再與運輸署規劃，方便市民出行。

而聞名全港的「海景公屋」是否仍可保留？房署消息稱華富邨現時的平均地積比約為5.67，未來也會保留華富邨依山而建、拾級而下的設計，雖然有一邊仍會望山，一邊則會望海，相信居民未來可以適應新環境。